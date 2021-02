La presidenta del CNE de Ecuador avisa que no tolerará retrasos en la segunda vuelta

QUI01. QUITO (ECUADOR) 18/02/2021.- La presidenta del Consejo Electoral de Ecuador (CNE), Diana Atamaint, habla durante una entrevista con Efe hoy, en Quito (Ecuador). Atamaint dijo este jueves que el fin de semana deben proclamarse los resultados de los recientes comicios y advirtió contra cualquier acción que amenace la segunda vuelta presidencial. "No vamos a permitir que se ponga en riesgo la elección de las autoridades el 11 de abril y la posesión, el 14 y el 24 de mayo, de asambleístas y presidente", manifestó en la entrevista en la sede del CNE en Quito. EFE/ José Jácome

Quito, 18 feb (EFE).- La presidenta del Consejo Electoral de Ecuador (CNE), Diana Atamaint, dijo este jueves que el fin de semana deben proclamarse los resultados de los recientes comicios y advirtió contra cualquier acción que amenace la segunda vuelta presidencial.

"No vamos a permitir que se ponga en riesgo la elección de las autoridades el 11 de abril y la posesión, el 14 y el 24 de mayo, de asambleístas y presidente", manifestó en una entrevista con Efe en la sede del CNE en Quito.

Sus declaraciones, aunque no señalan a nadie, tienen un destinatario claro, y es el candidato presidencial del movimiento político indígena Pachakutik, Yaku Pérez, quien ha denunciado un supuesto fraude electoral y pedido, en su último recurso, la paralización del proceso de escrutinio.

Atamaint hace a renglón seguido un llamamiento a la responsabilidad para cumplir con los plazos fijados por el calendario electoral al afirmar que "hay derechos que son muy válidos, pero también responsabilidades para cumplir con el mandato constitucional".

RESULTADOS CONTESTADOS

Ecuador votó el 7 de febrero a su presidente, vicepresidente, 137 miembros de la Asamblea Nacional y cinco del Parlamento Andino.

Con el 99,98 % de las actas procesadas, la web del CNE indica que el candidato de izquierdas Andrés Arauz gana la primera vuelta con 32,72 % de los votos, seguido del conservador Guillermo Lasso, que técnicamente iría al balotaje con el 19,74 %, y Pérez con el 19,38%.

Pero el candidato indígena lleva denunciando desde la madrugada de los comicios ser objeto de un amaño electoral y ha presentado como fundamento de sus reclamaciones actas que presentaban inconsistencias, además de apuntar errores en la suma de sufragios y atribuciones políticas indebidas de votos.

El edificio del CNE se encuentra desde hace una semana custodiado por efectivos policiales y del Ejército ecuatoriano y rodeado de vallas y concertina para dar seguridad perimetral a un organismo que se ha tornado en foco de las protestas de simpatizantes de Pérez, mientras se espera la próxima semana la llegada de una gran movilización para exigir un nuevo recuento.

Atamaint reconoce que comienza "a sentir el cansancio, como nunca antes" y que entre el sábado y el domingo se proclamarán los resultados oficiales del escrutinio, tras la revisión de las actas provinciales y las que están por llegar del exterior.

Pero antes de ese anuncio el Consejo tiene un trámite pendiente de resolución, la demanda de Pérez.

"La reclamación lo que pide es suspender el escrutinio nacional y aperturar urnas. Tenemos que resolver primero ese tema antes de cerrar la sesión pública de escrutinios", insiste.

El candidato presidencial de Pachakutik, grupo que se ha convertido en segunda fuerza política parlamentaria del país con el 16,81% del favor del electorado, considera que las irregularidades en el escrutinio de las presidenciales podrían ser generalizadas hasta el punto de calcular una pérdida de medio millón de votos.

CNE RECONOCE INCONSISTENCIAS

Atamaint refiere que las "actas que ha presentado el candidato Yaku Pérez son aquellas que nosotros reconocemos que tienen inconsistencias", aunque matiza que "ya han sido abiertas las urnas, constatadas voto a voto y se han generado nuevas actas ya correctas".

Aparte hay un grupo de 72 actas con inconsistencias presentadas por el presidencial sobre las que según la presidenta del CNE cabría la posibilidad de revisión.

No obstante, expresa sus dudas acerca de un listado de alrededor de 20.0000 actas, del total de 40.000 para la dignidad de presidente, que "no tienen documentos de respaldo" y que aún así, se podrían "abrir por transparencia", en cumplimiento del Código de la Democracia.

En total se han revisado 5.251 actas con resultados electorales del binomio presidencial que resultaron con incidencias y fueron reconocidas por el propio sistema, ante la presencia de delegados de las organizaciones políticas.

"Hay que tener claro que no se puede recontar lo que ya se recontó", alerta.

PACTOS CAIDOS Y MÁS RECURSOS

Después de que el domingo quedara en papel mojado un pacto alcanzado entre Pérez y Lasso para el nuevo conteo total de votos en la provincia de Guayas y parcial en otras 16, Atamaint señala que fue "político" y aunque se le dio el correspondiente procedimiento, no prosperó.

Los candidatos, prosigue, pueden interponer recursos incluso después de la proclamación de resultados y respalda una auditoría forense del sistema informático que incluya contabilizar voto a voto, pero una vez concluya el proceso electoral.

En medio de una campaña iniciada por Pérez, que ha puesto bajo serio cuestionamiento la función electoral, su primera presidenta indígena, de nacionalidad shuar, defiende su actuación durante un proceso vigilado con lupa tras las sospechas de fraude de las presidenciales de 2017.

"Hacemos un llamado a la ciudadanía a actuar con madurez política y responsabilidad. Este proceso electoral da cuenta que ha sido limpio y transparente", concluye.

