La CE abre expediente a Hungría por no cumplir sentencia de ONG extranjeras

Bruselas, 18 feb (EFE).- La Comisión Europea inició este jueves un procedimiento de infracción contra Hungría por no cumplir con la sentencia de la justicia europea que tildó de contraria a la normativa comunitaria la legislación húngara que impone obligaciones adicionales a las ONG que reciben financiación desde el extranjero.

"La Comisión Europea considera que Hungría no ha tomado las medidas necesarias para cumplir con la sentencia pese a repetidas instancias de la Comisión a hacerlo de manera urgente. En concreto, Hungría no ha retirado la Ley de Transparencia, que se determinó era contraria al derecho europeo", señaló la Comisión Europea en un comunicado.

La vicepresidenta de la Comisión Europea Vera Jourová señaló, por su parte, que la sentencia comunitaria "es muy clara" y afirmó que la Comisión está "tomando un paso firme para asegurar su cumplimiento". "Las organizaciones de la sociedad civil son una parte indispensable de nuestras democracias. Debemos apoyarles, no ir en su contra", subrayó.

La Comisión Europea (CE) había denunciado a Hungría ante la justicia comunitaria después de que este país aprobara en 2017 una ley que aumentaba el control gubernamental sobre el trabajo de las ONG, muy críticas con las políticas del Gobierno nacionalista del primer ministro Viktor Orbán.

La normativa obliga a las ONG que reciben más de 23.000 euros desde el exterior a proporcionar en abierto una lista de donantes cuya ayuda supere los 1.400 euros, así como a definirse como una "organización financiada desde el extranjero".

En su sentencia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) señaló que la diferencia de trato entre las donaciones procedentes de Hungría o desde el extranjero "no responde a ninguna diferencia objetiva entre las situaciones de que se trata" y puede disuadir a las personas que quieran donar desde fuera de Hungría.

Hungría tiene ahora dos meses para responder a las cuestiones que le ha planteado la Comisión y, en caso de que no lo haga, la Comisión puede referir al caso de vuelta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea con una propuesta de sanción económica. EFE

