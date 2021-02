03/10/2019 Joaquín Cortés y Mónica Moreno dan la bienvenida a su segundo hijo. MADRID, 18 (CHANCE) Joaquín Cortes y Mónica Moreno están de enhorabuena y es que ya han sido padres de su segundo hijo, según ha publicado HOLA.com. Este jueves, la pareja del bailaor flamenco ha dado a luz en la Clínica San José de Madrid y se encuentran en perfecto estado. Se prevé que pronto reciban el alta hospitalaria para regresar a casa lo antes posible y poder disfrutar así de la familia que ya tienen formada. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



Recordemos que el bailaor y la psicóloga fueron padres en 2018 de su primer hijo, Romeo, quien va a recibir con una sonrisa a su hermano pequeño, con el que muy pronto podrá juguetear. Lo cierto es que Joaquín y Mónica siempre han llevado en un segundo plano su relación y no les ha gustado alardear ni desvelar detalles privados de su vida públicamente, pero últimamente en redes sociales exponían sus sentimientos.



De hecho, hace unos días veíamos como el artista compartía una preciosa imagen en la que podíamos verle tumbado en la tripita de embarazada de su mujer y pregonando a los cuatro vientos el amor que sentía en ese momento al estar muy cerca el día en el que vería la cara a su segundo hijo: "Nuestros nuevos días de San Valentín... ya son de cuatro... MI VIDA".



Y Mónica, quien hace días escribía una carta preciosa a su hijo Romeo en la que le declaraba su amor: "Ojalá no cambie nuestra relación, aunque todo el mundo me diga que sí. Ojalá no me rechaces porque te sientas herido. Y ojalá si algo te pasa me de cuenta a tiempo. No quiero que nuestra conexión cambie si no que crezca, mi niño no quiero verte de pronto como un chico mayor, aunque me digan lo contrario, porque no lo eres, solo tienes dos años... Y ojalá mis brazos sigan siendo tu refugio".