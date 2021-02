Isa Pantoja, en una tienda de vestidos de novia. ¿Está su boda más cerca de lo que creemos?

10/01/2020 Isa Pantoja, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Isa Pantoja anunciaba hace unos meses, a bombo y platillo y a través de una exclusiva - como no podía ser de otra forma - que el próximo 26 de junio pasaría por el altar con Asraf Beno. Ilusionada con su boda, la peruana confesaba que le gustaría casarse en Marraketch y que, a pesar de los conflictos habituales en su familia (y eso que por entonces Kiko Rivera e Isabel Pantoja aun hacían gala de su buena relación) y que estaba segura de dar este importante paso con el marroquí, de quien se confesaba muy enamorada.



Poco después, la parejita entraba en "La casa fuerte", reality donde Asraf ha mostrado una cara hasta ahora desconocida en él. Controlador, egoísta, celoso y con un complejo de inferioridad respecto a Isa que le ha granjeado muchas críticas que la hija de Isabel Pantoja ha defendido contra viento y marea. Y es que, enamorada y segura de su noviazgo, la peruana apostaba por su amor y anunciaba que su boda seguía adelante.



Sin embargo, la guerra entre Kiko y su madre, unida a la rivalidad entre la tonadillera y Dulce - una de las personas más importantes en la vida de Chabelita - y las duras críticas que Asraf hizo de los Pantoja en "La casa fuerte", confesando entre otras cosas que era una "mierda de familia", hizo que los preparativos de boda quedasen en stand by.



La propia Isa desvelaba recientemente que no había preparado nada de la boda porque no tenía la cabeza para ello, y de momento no se planteaba nada relacionado con el que se supone que sería su gran día. Sin embargo, aprovechando su estancia en Madrid para acudir a su trabajo como colaboradora en "El programa de Ana Rosa",la hija de Isabel Pantoja ha aprovechando para visitar un lugar muy especial para toda futura novia...



Y es que hemos pillado a Chabelita en una tienda de vestidos de novia a las afueras de la capital. Acompañada por su representante, y visiblemente ilusionada, la joven entraba en el paraíso de cualquier chica que se vaya a casar, donde estuvo durante varias horas. ¿Probándose vestidos para su gran día, que podría estar más cerca de lo que pensábamos?