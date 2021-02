Informe señala "estabilización y descenso" de casos de covid-19 en Uruguay

No obstante, las cifras presentadas este jueves por el MSP explican que un 31 % de los casos confirmados en el país no tiene nexo epidemiológico, mientras que un 65 % proviene de contacto con un positivo en territorio nacional y un 3 % está vinculado a viajes internacionales. . EFE/Raúl Martínez/Archivo

Montevideo, 18 feb (EFE).- Casi dos meses después de haber entrado en la "primera ola" de covid-19, Uruguay evidencia una tendencia a la "estabilización y el descenso de los casos confirmados", algo que puede verse desde la segunda semana de 2021, según el último informe del Ministerio de Salud Pública (MSP).

No obstante, las cifras presentadas este jueves por el MSP explican que un 31 % de los casos confirmados en el país no tiene nexo epidemiológico, mientras que un 65 % proviene de contacto con un positivo en territorio nacional y un 3 % está vinculado a viajes internacionales.

"El análisis de casos acumulados a la fecha muestra que de cada 100 casos, 96 requirieron manejo ambulatorio únicamente, cuatro algún tipo de cuidado hospitalario y uno ha requerido ingreso a CTI", subraya el documento, que estudia lo ocurrido hasta el pasado 14 de febrero.

Además, otros de los datos que proporciona el texto indican que el 88 % de los casos confirmados ya se consideran recuperados, que la letalidad en Uruguay es de 1,09 % y la mortalidad es de 15,15 por cada 100.000 habitantes.

Finalmente, explica que la gravedad y la letalidad son significativamente más altas entre los hombres y que la probabilidad de requerir ingreso hospitalario se ha incrementado con la edad de las personas afectadas por el coronavirus.

Este miércoles, Uruguay sumó 497 nuevos casos y alcanzó los 50.208 positivos desde que se decretó la emergencia sanitaria el 13 de marzo de 2020.

De estos, 5.174 se mantienen activos, 71 en cuidados intensivos. Además, por esta enfermedad fallecieron 553 personas.

Actualmente, el departamento (provincia) más afectado es Montevideo, con 2.510 activos, mientas que Canelones (sur) se encuentra en segundo lugar con 854.

Según explicó este miércoles el matemático Fernando Paganini, uno de los integrantes del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), que ayuda al Gobierno de ese país en la gestión de la crisis sanitaria, Uruguay ya "pasó el pico" de la primera ola de la covid-19.

"Podemos decir que tuvimos una primera ola y pasó el pico. Pero eso no quiere decir que bajemos de nuevo a los niveles que tuvimos", dijo en una entrevista con la emisora local Radio Sarandí el coordinador del Área de Datos del GACH, quien recordó que hace semanas indicó que la meta del país debía ser regresar a los 200 casos diarios y que aún no se había cumplido.