Infancia.- Los fondos de ayuda internacional destinan menos de un dólar por niño a eliminar violencia contra la infancia

05/04/2020 Niños desplazados en un campamento de Idlib (Siria) POLITICA ORIENTE PRÓXIMO ASIA INTERNACIONAL SIRIA UNICEF/OMAR ALBAM



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



Los fondos de ayuda internacional destinaron poco más de 500 millones de dólares (cerca de 414 millones de euros), o menos de un dólar por niño, se destinaron a proyectos específicos para eliminar la violencia contra la niñez entre 2017 y 2018, según un informe publicado este jueves por la ONG World Vision.



La entidad, que ha lamentado que la eliminación de la violencia contra la niñez está "alarmantemente desfinanciada", ha agregado que esta cifra supone el 0,9 por ciento de las inversiones totales en desarrollo.



El trabajo, 'Contando centavos II' y publicado junto a UNICEF, Save the Children, Plan Internacional y Child Fund, también muestra que menos de 2.000 dólares se invirtieron en causas relacionadas con la eliminación de la violencia contra la niñez en ese rango temporal.



Mil millones de niños experimentan violencia cada año y esta situación cuesta hasta 7.000 millones de dólares anuales a las economías del mundo. En Latinoamérica y el Caribe, la violencia contra la niñez se cobraba la vida de 220 niños y niñas, cada día, en el ámbito doméstico antes de la pandemia.



Pese a este panorama, algunos investigadores han hallado que, desde el primer informe, publicado en el 2017, la inversión para eliminar la violencia contra la niñez ha aumentado en un 67 por ciento.



"Si bien celebramos los incrementos de fondos para atender la violencia contra la niñez, todavía estamos por debajo del 1 por ciento de la ayuda internacional destinada a esta causa", ha subrayado el presidente de World Vision Internacional, Andrew Morley.



"Hay un largo trecho que recorrer para eliminar la violencia contra los niños y las niñas y desafiamos a los líderes globales y nacionales a hacer más en este campo", ha añadido, antes de apuntar al daño causado por la pandemia en la seguridad y bienestar de la niñez, "todavía sin estimar".



"La pandemia ha añadido a 85 millones más de personas al riesgo de sufrir violencia", ha recalcado, señalando que "las cifras muestran, no sólo que es inmenso y desgarrador para los niños y niñas y su futuro, si no también devastador para toda la sociedad".



Se estima que 80 por ciento de los servicios de protección de la niñez se han suspendido debido a la pandemia por la COVID-19, exacerbando los riesgos hacia los niños y niñas.



Por ello, los organismos que han elaborado el trabajo han pedido a los donantes incrementar la financiación para eliminar la violencia contra la niñez en contextos humanitarios y no humanitarios. El informe también recomienda que la comunidad global colabore para establecer un método para vigilar las inversiones para la eliminación de la violencia contra la niñez, en aras de la transparencia.



"Los líderes deben contribuir a erradicar los efectos de la violencia contra la niñez de una vez, asegurando que los niños y niñas en todo el planeta alcancen su pleno potencial", ha remachado Morley.