Incesante goteo de regalos para Isabel Preysler en su 70 cumpleaños

MADRID, 18 (CHANCE)



Isabel Preysler celebra hoy una fecha muy especial, su 70 cumpleaños. En uno de sus mejores momentos a nivel personal, y consolidada como la "reina de corazones" de nuestro país, la socialité pasará su día con su pareja, Mario Vargas Llosa, de quien está más enamorada que nunca después de cinco años de amor.



Es probable que Tamara Falcó - con una intensa agenda profesional - pueda comer con su madre para celebrar una cifra redonda que, sin embargo, vivirá sin la compañía de sus otros hijos. Y es que tanto Chabeli, como Enrique, como Julio José Iglesias - que además acaba de separarse de Charisse Verhaert - viven en Estados Unidos, y a causa de las restricciones impuestas por la pandemia del Covid, no han podido viajar a nuestro país en el último año.



Ana Boyer, benjamina de la socialité y que tuvo a su segundo hijo con Fernando Verdasco, Mateo, el pasado mes de diciembre, se encuentra en Doha, donde tiene establecida su residencia con el tenista y, actualmemte, se encuentra disfrutando de las altas temperaturas de los Emiratos Árabes.



Pero, demostrando que es una de las mujeres más queridas de nuestro país, Isabel no ha dejado de recibir en su mansión a las afueras de Madrid numerosos regalos de amigos y admiradores por su cumpleaños. A lo largo de toda la mañana, el goteo de flores y cestas con productos para la socialité ha sido incesante en "Villa Meona" pero, por el momento, la "reina de corazones" no ha recibido ninguna visita para celebrar un día tan especial para ella.