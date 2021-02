Guinea.- Liberia analiza un posible caso de ébola en una paciente llegada recientemente desde Guinea

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Liberia han indicado este jueves que están analizando un posible caso de ébola tras el ingreso de una paciente llegada recientemente desde Guinea --que el domingo declaró un brote de este virus--, si bien han destacado que por el momento no hay confirmación de las pruebas de laboratorio.



Fuentes del Ministerio de Sanidad liberiano han confirmado que la paciente está siendo sometida a pruebas tras llegar al país desde la ciudad guineana de N'Zerekore (sureste), epicentro del nuevo brote en el país vecino, según ha informado el diario liberiano 'The Frontpage Africa'.



La ministra de Sanidad, Wilhelmina Jallah, ha confirmado en declaraciones a la cadena de televisión británica BBC que la mujer ha sido sometida a pruebas y se encuentra en aislamiento en un hospital de la capital Monrovia.



El presidente de Guinea, Alpha Condé, ordenó el martes una serie de medidas frente al brote de ébola, entre ellas el cierre de mercados y la prohibición de las ceremonias religiosas, en un intento por contener la propagación del virus.



Guinea fue epicentro de una epidemia de ébola entre 2014 y 2016 que costó la vida a más de 11.000 personas en África Occidental, que dejó más de 28.000 casos y 11.000 muertos en este país, así como en Sierra Leona y Liberia.



El brote fue declarado apenas unos días después de que las autoridades de República Democrática del Congo (RDC) confirmaran un nuevo brote de ébola en la provincia de Kivu Norte (este), que estuvo el año pasado en el centro de otro brote que dejó cerca de 2.300 muertos.



El país africano fue además epicentro de otro brote de ébola durante 2020, en este caso en la provincia de Ecuador (noroeste). En este caso, el brote --el undécimo en el país-- fue declarado el 1 de junio y fue dado por finalizado el 18 de noviembre, con 119 casos confirmados, once probables y 55 muertos.



AYUDA DE LA OMS A GUINEA Y RDC



En este sentido, la directora regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para África, Matshidiso Moeti, ha manifestado que "estos brotes son un recordatorio de la necesidad de gestionar otros brotes y dar servicios sanitarios mientras se responde a la pandemia de coronavirus".



"Esperamos tener a más de cien expertos nacionales e internacionales sobre el terreno (en Guinea) a finales de mes", ha manifestado Moeti, quien ha indicado que "30 expertos en vacunación han sido ya movilizados a nivel local y están preparados para desplegar pronto las vacunas del ébola en el país".



Así, ha indicado que la OMS ha liberado 1,25 millones de dólares (cerca de 1,03 millones de euros) para apoyar la respuesta en Guinea y aumentar el nivel de preparación en seis países vecinos", en referencia a Costa de Marfil, Guinea Bissau, Liberia, Malí, Senegal y Sierra Leona.



La directora de la OMS para África ha reseñado que el 15 de febrero llegó a N'Zerekore un vuelo humanitario con 700 kilogramos de equipo médico donado por la OMS, mientras que este fin de semana llegarán al país más de 11.000 dosis de la vacuna contra el ébola.



El organismo ha añadido que más de 8.500 dosis serán enviadas por Estados Unidos y ha puntualizado que "la vacunación arrancará poco después". "Hay un equipo de vacunación de 30 personas ya movilizado a nivel local y están preparados para ser desplegado en cuanto se reciban las vacunas", ha sostenido.



En el caso de RDC, Moeti ha señalado que los casos de ébola en RDC están "vinculados epidemiológicamente" y ha añadido que el organismo "tiene cerca de 20 expertos sobre el terreno apoyando a las autoridades sanitarias nacionales y provinciales", que iniciaron el lunes el proceso de vacunación.



Moeti ha puntualizado además que el Fondo Central de Respuesta de Emergencia de Naciones Unidas ha desembolsado 15 millones de dólares (alrededor de 12,4 millones de euros) para apoyar la respuesta de las autoridades de RDC al brote en Kivu Norte.