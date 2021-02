Georgia.- Dimite el primer ministro de Georgia tras la orden de detención contra el líder del principal partido opositor

12/12/2019 El primer ministro de Georgia, Giorgi Gajaria POLITICA ASIA GEORGIA DANIL SHAMKIN / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Georgia, Giorgi Gajaria, ha anunciado este jueves su dimisión por las diferencias en el seno de su partido en torno a la orden de detención emitida el miércoles contra el líder de la principal formación opositora del país, Nikanor Melia, por los incidentes durante una manifestación en junio de 2019.



"Desafortunadamente, no pude lograr un entendimiento común sobre este asunto con mi equipo y he decidido dimitir", ha manifestado Gajaria, horas después de que un tribunal de la capital, Tiflis, ordenara la detención a la espera de juicio del líder del Movimiento Nacional Unido (UNM).



Así, ha resaltado que Melia "nunca respetó la ley" e hizo un llamamiento a "irrumpir en el Parlamento" durante las protestas, si bien ha matizado que su detención eleva los riesgos y complica la gestión de la crisis económica y la pandemia de coronavirus, tal y como ha recogido el portal de noticias georgiano Civil.



"Espero que este paso contribuirá a reducir la polarización en nuestro espacio político, ya que creo que la polarización y la confrontación suponen los mayores riesgos al futuro de nuestro país y al desarrollo económico", ha manifestado.



Tras ello, el Ministerio del Interior ha señalado en un breve comunicado que "pospone temporalmente" la detención de Melia "en relación con la dimisión del primer ministro", según ha informado el diario 'Georgia Today'.



La orden del tribunal llegó después de que Melia se negara a pagar una fianza de 40.000 laris georgianos (alrededor de 10.065 euros) en el caso contra él por incitar disturbios y violencia durante las citadas protestas.



Las protestas fueron convocadas por la visita de una delegación rusa a Tiflis y que se saldaron con más de 200 heridos. La crisis llevó a la dimisión del presidente del Parlamento, Irakli Kobajidze, y la oposición reclamó igualmente la dimisión de Gajaria, entonces ministro del Interior, y la convocatoria de elecciones anticipadas.



El opositor fue liberado bajo una fianza de 30.000 laris (cerca de 7.545 euros) si bien la Fiscalía reclamó que la cifra fuera elevada después de que se quitara el dispositivo electrónico de seguimiento durante una protesta en noviembre de 2020.



El Parlamento georgiano retiró el martes la inmunidad de Media, lo que allanó el camino a los esfuerzos de la Fiscalía para lograr que volviera a ingresar en prisión, en medio de las advertencias de la oposición y los seguidores del líder del UNM.



Tras la decisión del tribunal, Melia aseguró que los partidos opositores dejarían de lado sus diferencias para unirse en favor de "los intereses del movimiento nacional georgiano", al tiempo que cargó contra los que defienden los intereses de Rusia en el país.



REACCIONES INTERNACIONALES



Por su parte, el embajador de la Unión Europea (UE) en Georgia, Carl Hartzell, ha advertido del "impacto amplio" del caso en la situación política en el país, en medio de la crisis tras las últimas elecciones, mientras que la Embajada de Estados Unidos ha pedido "máxima contención" y que la situación "se resuelva pacíficamente".



El partido Sueño Georgiano de Gajari se hizo con la victoria en las elecciones de octubre, si bien el partido de Melia --fundado por el expresidente Mijail Saakashvili-- reclamó igualmente la victoria y se negó a reconocer los resultados tras denunciar que las elecciones habían sido amañadas.



El partido de Melia recuperó para estas elecciones a Saakashvili como cabeza de lista. El antiguo presidente lideró la 'Revolución de las Rosas' de 2003 y estuvo al frente del país hasta 2013 y, tras ello, abandonó Georgia y fue condenado a nueve años de prisión en rebeldía por abuso de poder y ocultación de pruebas en relación con el asesinato de un banquero.



El partido de Saakashvili --quien durante estos años estuvo activo en la política en Ucrania, donde fue gobernador de la región de Odessa con Petro Poroshenko como presidente-- es partidario de una política de mayor confrontación con Rusia y sostiene que Moscú solo entiende el "lenguaje de la presión".



La influencia de Rusia sobre Georgia continúa siendo un tema políticamente sensible. Tropas rusas y georgianas se enfrentaron durante unos pocos días en 2008 por el control de las regiones de Abjazia y Osetia del Sur.