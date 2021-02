Fútbol/Selección.- (Crónica) España sella su pase a la Eurocopa Femenina con goleada a Azerbaiyán

18/02/2021 Esther González celebra con Patri Guijarro y Marta Cardona uno de sus goles en el Azerbaiyán-España. La selección española femenina de fútbol cumplió con los pronósticos y selló este jueves su clasificación para la Eurocopa de Inglaterra de 2022 con otra gran goleada, esta vez por 0-13 ante Azerbaiyán, en un duelo con Esther González y Jenni Hermoso como grandes protagonistas con diez goles entre ambas. DEPORTES AZERBAIYÁN PRENSA RFEF



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



España no dio margen a la sorpresa y sumó sin problemas, contundencia y fiel a su filosofía los tres puntos que le faltaban para estar en el torneo continental del año que viene, la quinta gran cita internacional a la que no faltará desde 2013 y cuarta EURO en su historial.



El combinado de Jorge Vilda no tuvo complicaciones para dejar en un trámite la visita del próximo martes a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) de Polonia, su rival más duro del Grupo D y ante el que intentará de cerrar brillantemente otra fase de clasificación, marcada por sobre todo por su voracidad goleadora.



La selección española había cerrado el 2020 arrollando 10-0 a Moldavia y en esta ocasión volvió a demostrar que ha dado un gran paso en su mejoría de cara a la portería rival. Esther González, 'pichichi' de la Primera Iberdrola, y Jennifer Hermoso demostraron su capacidad goleadora y entre ambas sumaron diez goles, cinco cada una y con especial mención para la granadina que hizo los cuatro primeros.



Vilda optó por introducir algunas novedades en su once y, además de hacer debutar en portería a la madridista Misa Rodríguez, apostó por una defensa de tres formada por Andrea Pereira, Ivana Andrés y Mapi León, dejando los costados libres para Mariona Caldentey y Marta Cardona, sabedor de que el conjunto local se refugiaría atrás y le dejaría todo el dominio.



El guión fue el esperado, con las visitantes acaparando la pelota y mirando continuamente la portería de Sharifova. Aitana Bonmatí y Esther González gozaron de las mejores ocasiones de un partido que no se rompió hasta el minuto 20 cuando irrumpió la delantera del Levante.



La futbolista 'granota' estuvo en el sitio adecuado en todo momento y en diez minutos, del 21 al 31, le hizo un póquer a Azerbayán, que se deshizo en cuanto se vio por detrás en el marcador y que tampoco pudo ni siquiera acercarse a las inmediaciones del área española. Y a partir de ahí, Esther González tuvo el relevo de Jenni Hermoso, que también dejó claro que lleva el gol 'en las venas' y que con un doblete cerró el claro 0-5 con el que se llegó al descanso.



Tras este, al combinado nacional le costó volver a cogerle el pulso al encuentro, mientras que su rival endureció un tanto sus acciones defensivas. Sin embargo, Mariona Caldentey se unió al festival goleador con un inteligente lanzamiento de falta y Hermoso hizo su 'triplete' con Jorge Vilda empezando ya a repartir minutos y permitir el debut también de Maite Oroz.



Pese a ello, España no permitió que Azerbaiyán pudiese coger aire y no aflojó para completar otra sonora goleada con Esther González y Jenni Hermoso firmando sus respectivos repóquer, y con Eva Navarro y Nerea Eizaguirre uniéndose también al listado de goleadoras.