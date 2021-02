Fútbol.- Laporta, sobre Piqué: "Hablé con él y estaba hundido y cabreado"

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)



El candidato a la presidencia del FC Barcelona Joan Laporta ha señalado que tras la derrota ante el PSG (1-4) en la 'Champions' habló con Gerard Piqué, uno de los capitanes, y le vio "hundido y cabreado", por lo que quiere, si es presidente de nuevo, volver a estar al lado de los jugadores y apoyarles a recuperar la "mentalidad ganadora".



"Hablé con un jugador del primer equipo tras el partido. Estaba hundido, cabreado, pero él fue precisamente quien dio ejemplo al querer jugar saliendo de una lesión. Como culé que es, estaba hundido", manifestó tras un acto.



Por ello, quiere estar al lado de los jugadores y apoyarles. "No los podemos dejar solos, vamos a estar a su lado y a ayudarles a recuperar la mentalidad ganadora", apeló.



"Hay que luchar pero también tenemos que saber estar en la derrota. Hay que estar con los jugadores. Hay que recuperar la mentalidad ganadora, eso pido al equipo. Que no se derrumbe ante una situación adversa. Y que luchen", pidió a los jugadores.



Laporta cree que las opciones de título están más cerca en LaLiga Santander que no en la Copa o la 'Champions', pero pide compromiso al grupo y sobre todo "dignidad". "La Copa se tiene que jugar, en LaLiga el Atlético pasará por dificultades. Que mantengan la dignidad y recuperen la mentalidad ganadora, así nunca les dejaremos solos, que hoy por hoy lo están", lamentó.



Y, de cara a la Liga de Campeones, pide que se busque otra remontada histórica. "A París hay que ir a mantener la dignidad. Ya hicimos una remontada, esta aún sería más difícil, pero hay que ir. El otro día fueron superiores, pero nosotros tenemos momentos épicos en nuestra historia, que nos llevaron a la gloria. Pido ir tranquilos a París y mantener la dignidad, con espíritu de remontada histórica", manifestó.



A nivel personal, reconoció estar "enfadado" con la derrota en el Camp Nou ante el PSG de Kylian Mbappé, autor de un 'hat-trick'. "El otro día estaba enfadado, con una decepción enorme, pensando en irme a dormir y que pasaran las horas. Pero el mensaje es claro; hay que estar con los jugadores", reiteró.



Además, se mantiene firme en cuanto a luchar por retener a Leo Messi pese a las dificultades económicas que puedan surgir. "Los competidores son 'clubes-Estado' y tienen su manera de saltarse el 'Fair play financiero'. Leo recibirá grandes ofertas, le pagarán más, y será complicado competir con ellos, pero le intentaré convencer", aseguró.