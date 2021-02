Estudio identifica un efecto protector de la placenta frente a la covid

EFE/Zayra Mo/ Archivo

Barcelona (España), 18 feb (EFE).- Investigadores del Hospital Universitario Vall d'Hebron (VHIO) de Barcelona (España), del Hospital Policlínico de Milán (Italia) y de la Universidad de Basilea (Suiza) han identificado que durante el embarazo la placenta ejerce un efecto protector contra la covid-19.

Este estudio internacional, publicado en la revista The Journal of Clinical Investigation, busca analizar el impacto del virus sobre la fisiopatología de la placenta y sus consecuencias sobre el recién nacido.

Mediante un análisis clínico, morfológico y molecular de una cohorte de 37 mujeres embarazadas que dieron a luz en la primera ola de la pandemia en Italia, 21 de las cuales tenían covid-19, se observó que, aunque el virus pudo infectar las placentas, no se encontró evidencia de transmisión en ningún recién nacido.

"Hemos constatado que, aunque el virus puede infectar la placenta, en ningún caso se produjo una transmisión vertical de la madre al recién nacido, lo que apunta a que la placenta puede ser una barrera materno-neonatal eficaz contra el virus", ha destacado el jefe del grupo de Oncología Molecular del VHIO, Paolo Nuciforo.

Los investigadores también destacan que cuando la carga viral en la placenta es muy elevada, aunque sigue actuando como barrera, puede verse severamente afectada e influir en el desarrollo del neonato.

En esta línea, el director del Programa de Investigación Preclínica y Translacional del VHIO y coautor del estudio, Joan Seoane, ha añadido que "ocasionalmente la covid-19 puede infectar masivamente a las células de la placenta y determinar su muerte".

Además, los resultados de la investigación han permitido observar que la respuesta inflamatoria es similar a la que se observa en algunos tumores.

"Si entendemos este sistema inflamatorio seremos capaces de desarrollar nuevos tratamientos", ha concluido Seoane.