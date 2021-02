Estos son los mejores programas gratuitos para copias de seguridad

ILUSTRACIÓN - Los backups en un disco duro interno no son los más seguros, es preferible utilizar un disco duro externo. Foto: Henrik Josef Boerger/dpa-tmn

Hacer regularmente copias de seguridad o "backup" de los datos almacenados en la computadora es toda una molestia, pero lamentablemente no hay alternativa. Afortunadamente, hay programas especiales que facilitan al usuario esta tarea tan indispensable. En la edición 2/2021 de su revista "test", la asociación alemana de protección al consumidor Stiftung Warentest comparó 13 propuestas. El veredicto: las herramientas de copia de seguridad integradas en Windows y MacOS no alcanzan a ser tan buenas como los mejores programas ofrecidos por terceros. En caso de no estar ya integrado en el sistema operativo, el software correspondiente puede descargarse de las páginas web de los desarrolladores. Los programas realizan automáticamente una copia de seguridad de los datos deseados en un disco duro o en una memoria USB, y, dependiendo del programa, a veces también encriptados en los servicios de almacenamiento en línea (nubes). Los expertos aconsejan no crear una copia de seguridad en un disco duro interno, ya que, si el ordenador o el disco duro se estropean, los datos pueden perderse. Por ese motivo, es mejor utilizar un disco duro externo de 2,5 pulgadas (más económico) o un disco duro SSD (más rápido), que se desconecta del PC después de cada copia de seguridad. En cualquier caso, los expertos recomiendan que la unidad tenga un puerto USB 3, que es mucho más rápido que el USB 2. Además, los usuarios deberían realizar una copia adicional con los archivos más importantes para depositar fuera de las propias cuatro paredes, ya sea en casa de familiares o amigos. De ese modo, estos estarán a salvo en caso de incendios o daños por agua. Según los expertos, las memorias USB son solo una segunda opción: no son tan robustas como los discos duros, suelen tener una vida útil más corta, el proceso de almacenamiento es más lento y se pierden más fácilmente. Entre los programas calificados como "buenos" se encuentran tres soluciones gratuitas para Windows que realizan copias de seguridad prácticamente sin coste alguno: "Paragon Backup & Recovery Community Edition", "Aomei Backupper 6.0 Standard Edition" y "EaseUS Toto Backup Free 12.5". La función "Copia de seguridad" (historial de archivos) integrada en Windows 10 recibió la calificación de "satisfactoria", al igual que "Time Machine", el software integrado en MacOS para hacer copias de seguridad. dpa