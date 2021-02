España.- El Congreso tumba el referéndum que pedía ERC, con el Gobierno dividido: el PSOE vota no y Podemos se abstiene

17/02/2021 Componentes del Congreso sentados en el hemiciclo durante una sesión de Control al Gobierno celebrada en el Congreso de los Diputados, en Madrid, (España), a 17 de febrero de 2021. El pleno, en medio de las discrepancias entre el PSOE y Unidas Podemos por la Ley Trans y LGTBI, estará marcada por 15 preguntas a las que el Gobierno central tendrá que enfrentarse de la oposición entre las que destacan las relativas a la campaña de vacunación de Covid-19, la situación en Cataluña tras las elecciones del pasado 14 de febrero y sobre los pasos que está dando para resolver el problema de financiación -tanto actual como futura- de las Comunidades Autónomas. POLITICA EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press



Es la segunda vez n el Pleno de esta semana que los dos integrantes de la coalición votan distinto



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves una moción de ERC que instaba al Gobierno a negociar la celebración de un nuevo referéndum de autodeterminación en Cataluña, una votación que ha provocado la división de voto entre los partidos que apoyan al Gobierno ya que, mientras el PSOE ha votado en contra, Unidas Podemos se ha abstenido.



En concreto, ERC pretendía que el Congreso instase al Gobierno a "negociar un referéndum de autodeterminación con el Govern de laGeneralitat como solución pactada y democrática alconflicto político".



Como estaba previsto, el PSOE ha rechazado la iniciativa que se ha topado con un total de 276 noes, entre los que estaban también los de PP, Vox, Ciudadanos, Unión del Pueblo Navarro, Foro Asturias y el Partido Regionalista de Cantabria.



El texto ha recibido el apoyo de los partidos nacionalistas e independentistas y los diputados de Unidas Podemos han optado por la abstención, ya que son partidarios de un referéndum, pero creen que primero hay que pactarlo en la mesa de diálogo sobre Cataluña.



'LEY ZEROLO'



Pero esta no ha sido la única iniciativa debatida en este Pleno en la que socialistas y 'morados' han votado distinto. El pasado martes, por primera vez el Gobierno de coalición se dividió en la votación de una iniciativa legislativa, la bautizada como 'Ley Zerolo', impulsada por el PSOE y ante la que Unidas Podemos se abstuvo.



Ambas partes dejaban así claro que había sido capaces de reconducir sus diferencias sobre esta proposición de ley, que ha enfrentado al Ministerio de Igualdad con la facción socialista del Ejecutivo.



DESLEALTAD Y UNILATERALIDAD



Los morados no desvelaron que se abstendrían hasta después de intervenir en el Pleno del Congreso y llegaron acusar sus socios de "deslealtad" por presentar una iniciativa sin el refrendo del departamento que dirige Irene Montero y actuando "de forma unilateral".



La polémica sigue viva dos días después de la votación. Este jueves, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha criticado las "formas" de Unidas Podemos y les ha acusado de "incoherencia" por no ser capaces de apoyar una iniciativa que "dice que nadie puede estar discriminado en nuestro país".



Pese a este choque, PSOE y Podemos sí han votado este jueves juntos a favor de una proposición no de ley del grupo confederal que reclama una reforma de la legislación sobre el aborto y nuevas medidas sobre salud sexual y reproductiva.