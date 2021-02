España.- El CIS mantiene en cabeza al PSOE, ampliando a 12 puntos su ventaja con el PP, que pierde dos puntos en un mes

17/02/2021 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante su turno de respuesta en una sesión de Control al Gobierno celebrada en el Congreso de los Diputados, en Madrid, (España), a 17 de febrero de 2021. El pleno, en medio de las discrepancias entre el PSOE y Unidas Podemos por la Ley Trans y LGTBI, estará marcada por 15 preguntas a las que el Gobierno central tendrá que enfrentarse de la oposición entre las que destacan las relativas a la campaña de vacunación de Covid-19, la situación en Cataluña tras las elecciones del pasado 14 de febrero y sobre los pasos que está dando para resolver el problema de financiación -tanto actual como futura- de las Comunidades Autónomas. POLITICA EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press



Vox y Podemos mejoran sus registros del mes anterior y las fuerzas del Gobierno vuelven a superar a la suma de los partidos de centro y derecha



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El Barómetro de opinión realizado en febrero por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) mantiene en cabeza al PSOE con una estimación de voto del 30,7% y ampliando a casi doce puntos su ventaja sobre el PP, que se queda en el 18,8% tras bajar casi dos puntos en un mes.



En tercer lugar se sitúa a Vox, con un 13,6%, medio punto más que en el mes anterior, seguido de Unidas Podemos con el 11,2%. Ciudadanos repite en la quinta posición con el 9,3%, el mismo porcentaje que en enero.



La encuesta, basada en 3.869 entrevistas telefónicas a ciudadanos de 1.240 municipios de 50 provincias, se realizó entre los días 3 y 11 de febrero, en plena campaña de las elecciones catalanas.



UNO DE CADA CINCO YA APUESTA POR EL PSOE



Si las elecciones generales fueran mañana mismo, ya hay un 21,6% de encuestados que adelanta su voto al PSOE, muy por encima de la intención de voto directa del PP (11,5%), de Unidas Podemos (7,7%) o de Vox (7,3%). Eso sí, también hay un 16,1% de entrevistado que no tiene su voto decidido y un 11,8% que asegura que no votaría.



En función del conjunto de la encuesta, la conclusión del CIS es que el PSOE ganaría las elecciones y otorga a los socialistas una estimación de voto del 30,7%, que es el mismo porcentaje que calculaba hace un mes y dos puntos por encima del 28% con el que ganó las últimas elecciones generales.



Además, el PSOE amplía a 11,9 puntos s ventaja sobre el PP, porque los de pablo Casado cuentan ahora con una estimación de voto del 18,8%, casi dos puntos menos que el mes anterior y que en las generales de 2019.



En los días de la campaña catalana quien sube en el CIS es Vox, al que ahora se atribuye una estimación de voto del 13,6%, seis décimas menos que el mes anterior, pero aun por debajo del 15% de las últimas generales.



LAS POLÉMICAS DE IGLESIAS NO HACEN MELLA A PODEMOS



Y en medio de las tensiones en el Gobierno y las polémicas por las palabras de Pablo Iglesias cuestionado la plena normalidad de la democracia española, también mejora sus registros Unidas Podemos, que se anota en febrero una estimación de voto del 11,2%, medio punto más que el mes anterior. Eso sí, sigue por debajo del 12,84% con el que se quedó como cuarta fuerza con 35 diputados.



Por su parte, Ciudadanos repite su registro de enero, un 9,3%, que ya fue una caída de algo más de un punto respecto a diciembre. No obstante, está mejor que en las últimas generales, cuando se quedó con 10 diputados y el 6,8%.



Por bloques, la suma de los dos partidos del gobierno de coalición vuelve a superar a los tres partidos de oposición del centro y la derecha, con un 41,9% de PSOE y Unidas Podemos frente al 41,7% de PP, Vox y Ciudadanos.



Por otro lado, el socialista Pedro Sánchez sigue siendo el líder político mejor valorado, con una nota media de 4,3 puntos, muy por delante de la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que se queda con 3,8. Detrás figuran Pablo Casado (PP) y Pablo Iglesias (Podemos), con notas de 3,3 y 3,1 puntos, respectivamente, y cierra Santiago Abascal, de Vox, con 2,6 untos.



Además, Sánchez es el preferido para presidir el gobierno, con un 26% de encuestados que le eligen frente al 9% que nombra a Casado. También hay un 26,2% que tienen mucha o bastante confianza en el líder del PSOE frente a un 70% que desconfían, mejores datos que los del presidente del PP, que genera desconfianza en el 85%.