España.- Carmen Calvo condena los "graves ataques" a los judíos en el homenaje a la División Azul

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha condenado "rotundamente" y ha tachado de "intolerables" las proclamas antisemitas que se profirieron el pasado 13 de febrero durante un homenaje a la División Azul, y ha expresado su apoyo a los judíos asegurándoles que no están "solos".



"Expresamos nuestro apoyo a la comunidad judía española: no estáis solos frente a estos intolerables ataques", ha afirmado Carmen Calvo en una carta, a la que ha tenido acceso Europa Press, enviada al presidente de la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE), Isaac Benzaquén.



La vicepresidenta primera del Gobierno se refiere así a los hechos acaecidos en Madrid el pasado fin de semana durante una manifestación convocada para recordar a los españoles que combatieron formando parte de la División Azul junto al ejército de Hitler y en la que "se profirieron graves ataques contra la comunidad judía". En concreto, una manifestante dijo que "el judío es el culpable".



"Condenamos rotundamente las manifestaciones de antisemitismo que se vertieron durante dicha concentración que ofenden a toda la sociedad española", subraya Calvo en la misiva, subrayando que estas proclamas se hicieron en un "contexto de exaltación del nazismo".



En este sentido, aunque precisa que se trata de movimientos "socialmente insignificantes", considera que no se pueden pasar por alto pues son consignas que llevan "el germen del odio que provocó el mayor genocidio en Europa: el Holocausto".



Calvo añade que los instrumentos jurídicos para perseguir este tipo de manifestaciones "se pondrán en marcha de acuerdo a los procedimientos previstos en el ordenamiento".



Asimismo, asegura el compromiso del Gobierno en la lucha contra el antisemitismo, así como contra "la intolerancia y la ignorancia" que, a su juicio, están detrás de manifestaciones como estas.