Enorme hembra de cocodrilo es operada en Florida para sacarle un zapato

Fotografía cedida por la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Florida (UF) donde aparece el Dr. Garrett Fraess (d) mientras intenta extraer un zapato del estómago de un cocodrilo accediendo a él a través del esófago en la sede del centro académico en San Agustín, Florida. EFE/Vetmed-UF

Miami, 18 feb (EFE).- Una enorme hembra de cocodrilo del Nilo de un centro zoológico de San Agustín (Florida) tuvo que ser operada para sacarle del estómago una zapatilla de un visitante que cayó a su habitáculo cuando su dueño pasó por encima en tirolina.

Anuket, de 10,5 pies (3,2 metros) de largo y 341 libras (154 kilos) de peso, se recupera de la intervención realizada en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Florida en el Alligator Farm Zoological Park de la primera ciudad fundada por europeos en lo que hoy es Estados Unidos.

Si vuelve a caerle del cielo otro zapato seguramente no se lo llevará a las fauces, pues no son los cocodrilos los animales que tropiezan dos veces con una misma piedra.

El reptil fue visto con el zapato en la boca en diciembre. Lo tragó y lo regurgitó varias veces hasta que se alojó en su estómago, según un comunicado de la Escuela de Veterinaria que le salvó la vida.

En el zoológico trataron de que lo expulsara de forma natural pero no tuvieron éxito, así que Anuket acabó en el hospital de la Escuela de Veterinaria.

El residente del hospital veterinario Garrett Fraess trató de sacar la zapatilla del estómago a través del esófago metiéndole un brazo en la boca, obviamente después de que Anuket estuviera bien sedada.

No lo logró, pues su brazo no era lo suficientemente largo para esta clase de animal, así que hubo que llevarla al quirófano.

Allí el cirujano de grandes animales Adam Biedrzycki trató de empujar el zapato hacia el esófago a través de una incisión y tampoco sirvió de nada.

Anuket acabó sometida a una operación de estómago en la que finalmente le sacaron la zapatilla, que, según las fotografías, quedó inservible.

La hembra de cocodrilo del Nilo pasó la noche en la Facultad de Veterinaria y al día siguiente regresó a su hogar en San Agustín.