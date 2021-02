Empresas de EEUU piden subvencionar las fábricas de chips en el país

FOTO DE ARCHIVO: Un dispositivo USB que forma parte del sistema de bomba de insulina de Medtronic Corp en Meridian, Idaho, 10 de octubre de 2014. REUTERS/Brian Losness

Por Stephen Nellis

18 feb (Reuters) - Más de una decena de asociaciones empresariales que representan a los fabricantes de automóviles y de dispositivos médicos enviaron el jueves una carta al presidente Joe Biden pidiéndole que colabore con los legisladores estadounidenses para destinar fondos federales a la construcción de nuevas fábricas de microprocesadores.

Las asociaciones, entre ellas la Cámara de Comercio de Estados Unidos, así como asociaciones del sector en representación de General Motors Co, Caterpillar Inc y Medtronic PLC, entre otras, enviaron la carta en un momento en que la escasez de semiconductores sigue perjudicando a las fábricas de automóviles de Estados Unidos y amenaza con reducir los beneficios de los fabricantes de automóviles por valor de miles de millones de dólares.

La mayor parte de la producción de chips, especialmente los dedicados a la computación avanzada, se realiza actualmente en Asia, donde grandes fabricantes por contrato como Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC) y Samsung Electronics Co Ltd se encargan de producir chips para cientos de empresas diferentes. Tanto TSMC como Samsung están planeando abrir nuevas fábricas de chips en Estados Unidos en los próximos años que podrían beneficiarse del programa si este se financia.

Además de la financiación de los programas existentes, las asociaciones empresariales también pidieron un "crédito fiscal a la inversión" que podría ayudar a sufragar el coste de las herramientas de fabricación de semiconductores, que pueden representar miles de millones de dólares en nuevas fábricas y suelen superar con creces el coste de los locales.

Los fabricantes estadounidenses de herramientas, como Applied Materials Inc, Lam Research Corp y KLA-Tencor Corp, dominan el sector, aunque ASML Holding NV, con sede en los Países Bajos, y la japonesa Tokyo Electron Ltd también son actores importantes en algunos segmentos de esta industria.

