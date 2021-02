El tope salarial de la NFL para el 2021 no será inferior a los 180 millones de dólares

La NFL les especificó este jueves a los 32 equipos de la liga que los 180 millones de dólares no es la cifra final del tope salarial del 2021, solo un ajuste de la base del tope salarial establecido el verano pasado en las negociaciones entre la NFL y el sindicato. EFE/Archivo

Nueva York, 18 feb (EFE).- La Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) informó a los equipos que el tope salarial del 2021 no será inferior a 180 millones de dólares, un ligero aumento con respecto al acuerdo anterior del año pasado entre la liga y el Sindicato de Jugadores.

A través de un memorando interno que la NFL envió este jueves a los 32 equipos de la liga les especificó que los 180 millones de dólares no es la cifra final del tope salarial del 2021, solo un ajuste de la base del tope salarial establecido el verano pasado en las negociaciones entre la NFL y el sindicato.

El tope salarial final para el 2021 se establecerá luego de la revisión de la cifra final de ingresos del 2020 y otros ajustes de auditoría y contabilidad, siempre de acuerdo al memorando interno que recibieron los equipos.

El nuevo año de la liga y la agencia libre están programados para comenzar el próximo 17 de marzo.

Se espera que el tope salarial final que quede establecido no supere los 185 millones de dólares y podría estar más cerca de los 180 millones.

Lo anterior significa que de cualquier manera habrá un incremento en comparación con el pacto inicial del pasado verano entre la NFL y el sindicato que había sido de 175 millones de dólares para el 2021.

"Tras las conversaciones con el sindicato que abordaron tanto los ingresos reales del 2020 como la asistencia proyectada para la temporada 2021, hemos acordado aumentar el límite salarial mínimo para el año de la liga 2021 a 180 millones de dólares. Avisaremos de inmediato a todos los clubes tan pronto como el límite salarial quede completamente establecido", señala el memorando de la NFL.

La cifra final del límite máximo de 2021 podría tardar en concretarse, ya que la NFL continúa negociando nuevos contratos con sus socios de redes de televisión. Obviamente, los nuevos contratos de televisión afectarían las proyecciones de ingresos y podría darse una expansión de la temporada regular a 17 partidos este año.

La asistencia total la temporada pasada fue de 1,2 millón, frente a los 17 millones en el 2019. Trece equipos no permitieron fanáticos en la temporada regular; otros clubes limitaron la asistencia para proporcionar distanciamiento social de acuerdo con las normas de salud y seguridad del estado donde se encuentra su sede.

El pasado verano, mientras negociaban los términos bajo los cuales procedería la liga durante la pandemia de covid-19, la NFL y el sindicato acordaron ese límite salarial original de 175 millones de dólares por equipo para el 2021. Esto fue para protegerse contra pérdidas de ingresos que envían el límite incluso más bajo, se dijo de hasta los 160 millones de dólares.

Lo que habría sido una caída escandalosa con relación al tope salarial de 198,2 millones de dólares del 2020.

Si al final el tope salarial es de 180 millones, los 20 de diferencia con relación al real que hubiese sido de 160, serán considerados como un préstamo que deberá ser cubierto en futuros topes salariales, que se definirán en negociaciones ya establecidas entre la liga y su sindicato de jugadores.

Si las proyecciones de ingresos ofrecen un tope salarial de 220 millones en el 2022 y de 230 millones en el 2023, las partes podrían acordar reducir esas cifras en 10 millones cada uno de esos dos años para compensar la diferencia de los 20 millones de este año.