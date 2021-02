El príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II, permanecerá hospitalizado "unos días"

El príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II, pasó su segunda noche en el hospital en Londres, en donde está ingresado desde el martes por "precaución" a raíz de un malestar, y permanecerá en observación "unos días", anunciaron fuentes del palacio de Buckingham.

La prensa británica estaba preocupada este jueves por la salud del duque de Edimburgo. "Hope you Phil better" (Esperamos que se sienta mejor, en un juego de palabras con su nombre y la palabra sentir), titulaba el tabloide británico The Sun el jueves.

El duque de Edimburgo, de 99 años, "fue internado en el hospital Eduardo VII el martes por la noche. Su hospitalización es una medida de precaución, siguiendo la orientación del médico de su alteza real, después de su indisposición", dijo el palacio en un comunicado, explicando que el príncipe permanecerá internado "algunos días".

"Está previsto que el duque permanezca en el hospital unos días en observación y descanse", añadió.

El duque, conocido por su carácter impulsivo, tiene buen ánimo y no necesitó ambulancia para ir al hospital, precisó a la AFP una fuente del palacio. Sus problemas de salud no están relacionados con el covid-19.

A principios de enero, la soberana británica de 94 años y su esposo recibieron la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus en el castillo de Windsor, al oeste de Londres, donde pasan el confinamiento en vigor en Reino Unido.

El primer ministro, Boris Johnson, envió "sus mejores deseos al duque de Edimburgo", indicó su portavoz.

La reina llevó a cabo sus actividades el miércoles desde el castillo de Windsor, desde donde habló por teléfono con el jefe de la Royal Navy (marina inglesa) en calidad de jefa de las fuerzas armadas.

El príncipe Carlos, hijo de la reina Isabel II y del príncipe Felipe, visitó por su parte un hospital de Birgingham en compañía de su esposa Camila.

El príncipe Felipe se retiró en la actividad pública en agosto de 2017, después de haber participado en más de 22.000 compromisos oficiales desde que su esposa accediera al trono en 1952. A veces acompaña todavía a la reina en algunas apariciones públicas.

En junio de 2017, fue hospitalizado dos noches para tratar "una infección relacionada con una patología preexistente". Luego fue operarado de la cadera en 2018.

En enero de 2019, sufrió un espectacular accidente de coche cuando su Land Rover se estrelló contra otro vehículo al salir de un callejón de la finca de Sandringham y volcó. En ese momento renunció a conducir.

A finales de diciembre de ese mismo año, fue hospitalizado cuatro noches en el hospital Eduardo VII para ser "tratado en observación debido a problemas de salud preexistentes", según el palacio.

- Torpe -

La reina, que es la decana mundial de los monarcas, redujo el número de sus apariciones públicas, aunque no tiene intención de abdicar. Se involucró personalmente durante la crisis del coronavirus, que causó más de 118.000 muertes en el Reino Unido, el mayor número de víctimas en Europa, e intervino varias veces en la televisión en la primavera boreal para alentar a los británicos.

Su hijo y heredero, el príncipe Carlos, la representa cada vez más en los viajes al extranjero, al igual que su nieto Guillermo.

La prensa la suele mostrar montando regularmente a caballo.

En 2009, el príncipe Felipe batió el récord de longevidad de los cónyuges de monarcas británicos que ostentaba Carlota, esposa de Jorge III.

La pareja celebró en noviembre de 2017 las bodas de platino (70 años de matrimonio) en el castillo de Windsor, situado a una treintena de km de la capital británica. Las campanas de la abadía de Westminster, donde se casaron el 20 de noviembre de 1947, sonaron durante más de tres horas.

Felipe nació en Corfú el 10 de junio de 1921, con los títulos de Príncipe de Grecia y Dinamarca. A los 18 meses, su tío, rey de Grecia, fue obligado a abdicar, y su padre desterrado después de la guerra greco-turca.

Felipe huyó a bordo de un barco del ejército británico junto a sus padres y sus cuatro hermanas. Finalmente fue enviado a Escocia a un austero internado.

A partir de 1939, ingresó en la Escuela Naval de Dartmouth (sur de Inglaterra), donde conoció a la princesa Isabel. Su unión se celebró el 20 de noviembre de 1947. Han tenido cuatro hijos (Carlos, Ana, Andrés y Eduardo).

Conocido por su franqueza y su carácter impulsivo, se ha labrado una reputación de torpón y políticamente incorrecto a golpe de deslices racistas y bromas de escaso gusto.

