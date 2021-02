El máximo responsable del sector cárnico quiere "invitar" a Bill Gates a Uruguay

En la imagen un registro del fundador de Microsoft, Bill Gates. EFE/Peter Foley/Archivo

Montevideo, 18 feb (EFE).- El presidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC) de Uruguay, Fernando Mattos, expresó este jueves su deseo de invitar al empresario y filántropo Bill Gates a conocer el país suramericano después de sus recientes declaraciones contra el sector como un factor decisivo para el cambio climático.

En un comunicado difundido este jueves, el ingeniero agrónomo uruguayo rechazó las palabras de Gates "por temerarias e infundadas" y criticó que el fundador de Microsoft pueda "señalar a la ganadería como causante de tales efectos" cuando, precisamente, el sector revisa "a la baja los cálculos de emisiones".

Gates indicó en los últimos días que la producción de carne es causante de "un desastre climático que provoca el calentamiento global y dejará más muertos que la pandemia", por lo que promueve el consumo de carne 100 % sintética.

En su escrito, Mattos comparó la piratería intelectual y digital contra la que luchan "numerosos bufetes de abogados" contratados por Gates con la promoción de "productos de empresas de laboratorio que imitan a la carne y de las que es accionista".

"¡Llámenlo como quieran, pero no es carne!", agregó el responsable del INAC, quien calificó de "engaño deliberado al consumidor" calificar de carne "un producto que no debe denominarse de esa manera".

Mattos reconoció en su comunicado la preocupación del sector por "la sustentabilidad de los procesos productivos en ganadería" y concluyó con la invitación a Gates "a conocer el Uruguay, país con más de 400 años de explotación ganadera en base a pasturas naturales y que es ejemplo de sostenibilidad".

"No se puede acusar a un sector generalizando, sin respetar a decenas de miles de productores que de generación en generación han recibido y transmitido un estilo de vida, basado en el legado de cuidar del recurso natural que nos otorgó la naturaleza y que deberemos traspasar de la mejor manera", aseveró.

Las declaraciones del empresario estadounidense fueron replicadas y muy contestadas desde varios sectores de la vida pública de Uruguay, país donde la carne es parte fundamental no solo de su gastronomía sino de toda su cultura, con el ritual del asado como núcleo de celebraciones cotidianas.

La carne bovina es uno de los principales productos de exportación de Uruguay, fundamentalmente a China, Estados Unidos e Israel, si bien la pandemia de la covid-19 ha afectado las ventas. No obstante, fue el principal producto de exportación en el primer mes de 2021, con unos ingresos de 130 millones de dólares. EFE

cmm/scr/cav