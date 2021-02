El enfado de Tamara Falcó con la prensa el día del cumpleaños de Isabel Preysler

22/01/2021 Tamara Falcó sale de la escuela de alta cocina "Le Cordon Bleu" EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 18 (CHANCE)



Isabel Preysler celebra hoy su 70 cumpleaños, pero a pesar de tratarse de un día muy especial, Tamara Falcó no ha dejado de lado sus numerosos compromisos profesionales. Así, mientras esta noche se espera su presencia en "El Hormiguero" - donde nos ha conquistado a todos con su naturalidad y su simpatía - esta mañana ha asistido a sus clases de cocina en la prestigiosa escuela "Le Cordon Bleu", de donde espera salir convertida en una gran chef, continuando con su formación tras convertirse el año pasado en la flamante vencedora de "Masterchef Celebrity".



La Marquesa de Griñón, uniformada con la chaquetilla de chef y un cómodo pantalón que todos los alumnos de la prestigiosa escuela de alta cocina llevan a clase, salía del centro tras una ajetreada mañana cuando, al ver a la prensa esperándola, se ha enfadado mucho.



Molesta por nuestra presencia en su lugar de formación, y sin querer hablar ni del 70 cumpleaños de su madre ni de la polémica separación de su hermano Julio José Iglesias y la modelo Charisse Verhaert, Tamara ha señalado que "no podéis estar aquí", dejando claro que no va a pronunciarse por la mediática ruptura de su hermano - a quien está muy unida - ni tampoco va a desvelar qué le ha regalado a la "reina de corazones" en su día más especial.