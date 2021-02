El duque de Edimburgo pasa una segunda noche hospitalizado

EFE/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA/Arhcivo

Londres, 18 feb (EFE).- El duque de Edimburgo, esposo de la reina Isabel II, pasó una segunda noche hospitalizado en Londres como medida de precaución tras haberse sentido mal.

El príncipe Felipe, que el próximo junio cumplirá 100 años, parece estar de "buen ánimo" en el hospital King Edward VII, donde permanecerá unos días en observación, según los medios.

El palacio de Buckingham, residencia de la familia real británica, no ha aportado detalles de la posible dolencia del duque, que permanecía confinado en el castillo de Windsor, al oeste de Londres, junto con la reina por la pandemia de la covid-19.

De acuerdo con fuentes reales citadas por los medios, la hospitalización del duque no está relacionada con el coronavirus.

La reina Isabel II y su marido fueron vacunados contra la covid-19 el mes pasado en el castillo de Windsor, ubicado a unos 30 kilómetros del centro de la capital británica.

Felipe de Edimburgo no fue ingresado de urgencia, sino que fue trasladado al hospital en un vehículo privado y entró en el edificio caminando sin ayuda, indicaron fuentes de la Casa Real a medios británicos.

En diciembre de 2019, el duque ya pasó cuatro noches ingresado en ese mismo hospital privado para recibir tratamiento para una dolencia cuya naturaleza no ha trascendido.

El hospital King Edward VII está ubicado en el exclusivo barrio londinense de Mayfair y es utilizado por los miembros de la familia real cuando necesitan algún tipo de atención médica.

Felipe de Edimburgo ha requerido atención médica en numerosas ocasiones en los últimos años, incluida una operación coronaria de emergencia en 2011 para desbloquear una de sus arterias.

En mayo de 2017, anunció que dejaría de acompañar a su esposa a los actos oficiales y se retiró de la vida pública.