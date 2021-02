EEUU/Irán.- EEUU insta a Irán a "dar marcha atrás" en la decisión de limitar las inspecciones nucleares de la AIEA

20/03/2020 Hasán Rohani, presidente de Irán POLITICA ASIA INTERNACIONAL IRÁN PRESIDENCIA DE IRÁN



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



Estados Unidos ha instado este miércoles a Irán a "dar marcha atrás" respecto a la decisión de limitar las inspecciones nucleares de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) a partir del 23 de febrero, tras recordarle que "todos estos pasos son revertibles y que la vía diplomática sigue abierta".



El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, ha insistido en que Teherán debe "abstenerse de continuar en este camino, que impactará en las garantías de la AIEA, en las que confían no sólo Estados Unidos, ni nuestros aliados y socios de la región, sino el mundo entero".



Además, ha subrayado que "Irán debe cooperar plena y oportunamente con la AIEA" y ha reiterado que si Teherán reanuda su pleno cumplimiento del acuerdo, Washington hará lo mismo.



Price ha agregado que el acuerdo de 2015 "es un suelo, no un techo", y que su estrategia pasa por "alargarlo y reforzarlo".



"La vía de la diplomacia sigue abierta. Esperamos poder seguirla junto con nuestros aliados y socios", ha ultimado Price.



Este mismo miércoles, el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, ha resaltado que el país "ha escuchado muchas palabras bonitas y promesas que han sido violadas y no se han visto respaldadas por acciones". "Esta vez sólo aceptamos acciones", ha agregado, tras añadir que "si vemos acción en la otra parte (en referencia a Estados Unidos), adoptaremos acciones también".



Irán anunció este lunes la suspensión de las inspecciones nucleares previstas en el Protocolo Adicional del Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC) a partir del 23 de febrero.



Así, las inspecciones de la AIEA en Irán se limitarán a las previstas en el Acuerdo de Salvaguardia incluido también en el PIAC.



Irán y seis potencias internacionales --Rusia, Estados Unidos, Reino Unido, China, Francia y Alemania-- firmaron en julio de 2015 el PIAC, por el que Irán aceptaba limitar su programa nuclear y certificar sus fines pacíficos a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.



Sin embargo, en mayo de 2018, Washington rompió unilateralmente el pacto y activó sanciones contra Irán con el argumento de que ese país seguía desarrollando armas nucleares. Un año después, Irán comenzó a recortar gradualmente el cumplimiento de sus compromisos nucleares ante la falta de avance con el resto de los países para contrarrestar las restricciones norteamericanas conforme a lo previsto en el acuerdo.



La posible vuelta de Estados Unidos al acuerdo nuclear tras la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales norteamericanas ha dado un nuevo protagonismo a este pacto. Teherán ha defendido en todo momento que la retirada de sus compromisos sobre varios de los puntos del acuerdo nuclear pueden revertirse si Estados Unidos retira las sanciones y vuelve al acuerdo.