Detectan venta de vacunas falsas anticovid en estado mexicano de Nuevo León

México, 17 feb (EFE).- Autoridades de Salud del estado mexicano de Nuevo León informaron este miércoles que un hospital ubicado en el municipio San Nicolás de los Garza fue clausurado por vender vacunas falsas contra la covid-19 y en la acción se detuvo a seis personas.

Las autoridades sanitarias indicaron que por medio de distintos informes detectaron que una clínica privada ofrecían presuntas dosis de vacuna a un costo de 11.100 pesos, unos 550 dólares.

Al respecto, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México se congratuló por la detención de las seis personas presuntamente involucradas con este delito.

En un comunicado, la funcionaria refirió que "se llevó a cabo el decomiso de vacunas falsas en Nuevo León, un hecho que lamentamos porque el empleo de este tipo de inmunizaciones apócrifas pone en riesgo la salud de la población".

Rodríguez señaló que el delito es grave ya que "con la salud no se juega y no se debe lucrar en estos momentos de pandemia", por lo que el Gobierno federal, y en especial la dependencia a su cargo, estará muy pendiente de este asunto, apoyando a las autoridades estatales.

Además, hizo un llamado a la población a acudir sólo a las unidades de vacunación autorizadas y pidió a los ciudadanos reportar al 911 cualquier negocio, hospital o sitio de internet que ofrezca vacunas.

Hace un mes, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgo Sanitario (Cofepris) de México informó de la comercialización ilegal de la vacuna contra la covid-19 desarrollada por la farmaceútica Moderna, a través de redes sociales.

Además, destacó que a la fecha no hay empresas privadas autorizadas para la compra de la vacuna en el extranjero con fines de importación y comercialización en el país.

Una semana antes, el presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP) de México, Raúl Sapién Santos, dijo que el crimen organizado se ha aprovechado con campañas falsas de vacunación y la venta de vacunas ilegales en este país que ponen en riesgo la salud de la población y muestran hasta donde llega su capacidad de organizar negocios fraudulentos.

México, de 126 millones de habitantes, tiene comprometidos 34,4 millones de dosis de Pfizer, 79,4 millones de AstraZeneca, 35 millones de CanSino, 24 millones de la rusa Sputnik V, 10 millones de la china Sinovac y 51,1 millones de la plataforma COVAX de la OMS.

México reportó hasta este martes 175.986 decesos y un total de 2.004.575 contagios confirmados, según la Secretaría de Salud.