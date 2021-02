Demi Lovato dice sobredosis de 2018 provocó tres derrames y un ataque cardíaco

Por Jill Serjeant

LOS ÁNGELES, 17 feb (Reuters) - La estrella pop Demi Lovato dijo que sufrió tres derrames cerebrales y un ataque cardíaco cuando fue hospitalizada por sobredosis de drogas en 2018 y que quedó con algo de daño cerebral.

Lovato, de 28 años, promocionó el miércoles un nuevo documental que dijo que contará en detalle la sobredosis, ampliamente publicitada, que casi la mata.

"Tuve tres accidentes cerebrovasculares. Tuve un ataque cardíaco. Mis médicos dijeron que tenía de cinco a 10 minutos más", dijo en un extracto del documental "Dancing with the Devil", que se publicará el 23 de marzo en YouTube.

Aunque la cantante de "Sorry Not Sorry" habló abiertamente de su adicción a las drogas y el alcohol en el pasado, dijo el miércoles que el público no sabía mucho acerca de su sobredosis y las presiones que la llevaron a eso.

En 2018, la exestrella infantil de Disney Channel fue hallada inconsciente en su casa de Hollywood Hills por una sobredosis de opioides mezclados con fentanilo, según reportes.

Apenas unas semanas antes había lanzado una canción llamada "Sober" en la que cantaba sobre una recaída luego de seis años de sobriedad.

"Durante los últimos dos años, he escuchado muchas historias sobre mi vida y lo que la gente piensa que sucedió. Quería dejar las cosas claras y revelarlo a mis fans", dijo Lovato a periodistas el miércoles en una entrevista online.

"Quedé con daño cerebral y todavía siento los efectos de eso", contó y agregó que no conduce debido a que ve borroso y eso puede dificultar la lectura.

Lovato ha dicho en el pasado que sufría desórdenes alimenticios y que comenzó a usar cocaína por primera vez cuando tenía 17 años. Entró a rehabilitación a los 18 años y fue diagnosticada con trastorno bipolar.

El documental de cuatro partes incluirá a Lovato hablando sobre traumas pasados de su vida y las presiones de cumplir con las expectativas en el negocio del entretenimiento.

Lovato hizo su gran regreso público en el show de los Premios Grammy en enero de 2020 y ahora es portavoz de la aplicación de salud mental Talkspace. (Reporte de Jill Serjeant. Editado en español por Lucila Sigal)