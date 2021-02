Cvirus.- La OMS reclama a las farmacéuticas que compartan la tecnología de sus vacunas para ampliar la fabricación

15/01/2021 El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante la reunión del Comité de Emergencias de la OMS. En Ginebra (Suiza), a 14 de enero de 2021. POLITICA SALUD OMS



La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha vuelto a reclamar a las compañías farmacéuticas que compartan sus "conocimientos" sobre las vacunas contra el coronavirus con el grupo de acceso a la tecnología de la OMS para "ampliar la fabricación de vacunas y aumentar drásticamente el suministro mundial de vacunas".



Así consta en una declaración, bajo el nombre "Equidad en las vacunas", que el organismo sanitario internacional de Naciones Unidas lanzará mañana, según ha avanzado en rueda de prensa este jueves desde Ginebra (Suiza) el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Grupos de trabajadores sanitarios, organismos internacionales, grupos religiosos, movimientos juveniles, organismos deportivos y atletas han firmado esta declaración sobre la equidad de las vacunas. Así, exige la actuación de varios grupos. En primer lugar, hace un llamamiento a los líderes políticos para que "aumenten las contribuciones al mecanismo COVAX y compartan las dosis con COVAX, paralelamente a su propio despliegue nacional de vacunas".



También reclama a los organismos reguladores que aceleren los procesos de aprobación de la vacuna COVID-19 "de forma segura y eficaz". A los Ministerios de Sanidad, se les insta a colaborar con la OMS y otros organismos para "invertir en sus sistemas de atención primaria y prepararlos para la distribución de las vacunas a los trabajadores sanitarios, y para desarrollar sistemas de datos sobre el suministro, la distribución y la aceptación de las vacunas". Por último, a los Gobiernos, les reclama garantizar que las vacunas "se distribuyan gratuitamente en el punto de atención, sin riesgo de dificultades económicas, empezando por los trabajadores sanitarios".



"La equidad en las vacunas es especialmente importante para los grupos frágiles y vulnerables, y para los pequeños estados insulares, como los del Pacífico y el Caribe, que tienen una población pequeña y pueden no recibir vacunas porque tienen menos poder de negociación que los países grandes. El ritmo récord de desarrollo de la vacuna demuestra que donde hay voluntad, hay un camino. Si la gente de todo el mundo exige equidad en el acceso a la vacuna, se puede hacer", ha señalado Tedros.



El máximo mandatario del organismo sanitario internacional ha recordado que a principios de año hizo un llamamiento para garantizar que la vacunación del personal sanitario estuviera en marcha en todos los países en los primeros 100 días del año. "Mañana se cumple la mitad del plazo y hemos avanzado, pero aún no hemos llegado a la meta. Con la inclusión en la lista de uso de emergencia de 2 versiones de la vacuna de AstraZeneca, COVAX está listo para desplegar las vacunas y está esperando que varios fabricantes cumplan sus compromisos. El mundo está más cerca de cumplir la promesa de la equidad de las vacunas", ha resaltado.



Por otra parte, la OMS ha lanzado este jueves el Plan Estratégico de Preparación y Respuesta (SPRP, por sus siglas en inglés) para 2021 contra el coronavirus, con seis objetivos: suprimir la transmisión; reducir la exposición; contrarrestar la información errónea y la desinformación; proteger a los vulnerables; reducir la muerte y la enfermedad; y acelerar el acceso equitativo a nuevas herramientas, incluidas las vacunas, los diagnósticos y los tratamientos.



La necesidad financiera para cumplir estos objetivos es de 1.960 millones de dólares, incluidos 1.200 millones de dólares para el componente de la OMS del Acelerador de vacunas y pruebas diagnósticas. Asimismo, 643 millones de dólares se destinarán a apoyar a las personas que necesitan ayuda humanitaria en entornos frágiles, conflictivos y vulnerables.



El SPRP también reconoce la necesidad de integrar plenamente la respuesta al COVID-19 en la planificación de los programas de salud y desarrollo. "La financiación completa no es solo una inversión en la respuesta a COVID-19, sino que es una inversión en la recuperación global y en la construcción de la arquitectura para preparar, prevenir y mitigar futuras emergencias sanitarias", ha apuntado Tedros.



Con una petición de 1.700 millones de dólares, el primer Plan tuvo una respuesta "sin precedentes". "Con el apoyo de los Estados miembros y los donantes, recaudamos 1.580 millones de dólares, más del 90 por ciento de los cuales se asignaron a países y regiones, consiguiendo una financiación vital para los que están en primera línea de la pandemia de COVID-19 y apoyando la labor científica y técnica fundamental de la OMS. También permitió a la OMS y a nuestros socios enviar millones de pruebas y artículos de equipo de protección personal, y apoyar miles de camas de UCI en todo el mundo", ha celebrado.



De la misma forma, ha esgrimido que con el primer plan se desplegaron 191 equipos médicos de emergencia, se apoyaron estudios seroepidemiológicos en 58 países y se ofrecieron 150 eventos de formación 'on line', llegando a 4,7 millones de participantes.