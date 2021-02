Cvirus.- La Fiscalía de EEUU y el FBI investigan al gobernador de Nueva York por las muertes de COVID-19 en residencias

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El fiscal estadounidense en Brooklyn y el FBI han iniciado una investigación preliminar contra la Administración del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, por ocultar las muertes por coronavirus en hogares de ancianos.



En las últimas semanas, se ha conocido que la cifra de personas mayores internadas en residencias que han muerto a causa de la enfermedad asciende a 15.000, casi el doble de las cifras ofrecidas por las autoridades de Nueva York, que en un primer momento aseguraron que fueron 8.500.



Este mismo lunes, Cuomo admitió la cifra superior de muertes respecto a las ofrecidas hasta el momento, aunque no se disculpó por la falta de transparencia en la emisión de cifras del coronavirus, solo calificó de "error" la diferencia de muertes.



Según un informe, este desequilibrio en las cifras se debe a que la Administración excluyó de las cifras oficiales a los residentes que murieron fuera de las instalaciones.



Según fuentes familiarizada con el asunto ha revelado al 'Times Union', un periódico local, la investigación se estaría centrando en esta etapa inicial en el trabajo de algunos de los miembros de alto rango del grupo de trabajo del gobernador.



En este sentido, el portavoz de Cuomo, Richard Azzopardi, ha confirmado que "el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) ha estado investigando esto durante meses". "Hemos estado cooperando con ellos y seguiremos haciéndolo", ha remarcado.



La gestión de la crisis sanitaria de Cuomo ha sido foco de las críticas, ya que al inicio de la pandemia emitió una orden en la que obligaba a todas las residencias y centros de cuidado de largo plazo a admitir a pacientes infectados de COVID-19 que estaban saturando los centros médicos, incluso aunque todavía fueran positivos.



El mes pasado, la procuradora general, Letitia James, emitió un informe en el que concluía que esta medida habría podido aumentar el riesgo de contagios en estas instalaciones.



Según 'The New Yotk Times', los líderes demócratas del Senado del estado de Nueva York ya estarían estudiando despojar a Cuomo de los poderes de emergencia que se le otorgaron durante la pandemia.