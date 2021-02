Cvirus.- La CELAC llama a "revertir la injusticia" en el reparto de vacunas y dice que mecanismo COVAX es "insuficiente"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El presidente pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y ministro de Exteriores de México, Marcelo Ebrard, ha llamado a "revertir la injusticia" en la distribución de la vacuna contra la COVID-19 y ha señalado que el mecanismo multilateral COVAX "ha resultado insuficiente hasta ahora".



Así lo ha aseverado Ebrard en una reunión con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en la que ha instado a los países "a evitar el acaparamiento" del inmunizador.



"Es cierto que el mecanismo multilateral COVAX --la iniciativa mundial que busca garantizar el acceso "equitativo" de la vacuna "a todos los países independientemente de su nivel de ingresos"-- es una herramienta fundamental, innovadora y extraordinaria. Pero también debemos reconocer que ha resultado insuficiente hasta ahora y que el escenario que queríamos evitar desgraciadamente se está confirmando", ha lamentado el ministro mexicano.



Ebrard ha recordado que hasta el momento no se han distribuido dosis a través de este instrumento, por lo que ha pedido "acelerar las primeras etapas de las entregas" y "privilegiar la distribución a los países de menores recursos".



En este sentido, ha advertido que estos territorios "no tendrán acceso generalizado (a la vacuna) hasta mediados de 2023 si se mantiene la tendencia actual" y ha calificado de "alarmante" que tres cuartas partes de las dosis aplicadas en el mundo se concentren en "apenas diez países".



"Lo que está ocurriendo hoy abre una enorme brecha entre ese pequeño grupo de países y el resto, el grueso de la comunidad internacional que no tiene acceso suficiente a las vacunas. Podríamos decir que nunca habíamos visto una división tan profunda que afectase a tantos en tan poco tiempo", ha criticado.



Asimismo, Ebrard también ha señalado que México se encuentra entre los países que han tenido acceso a las vacunas con el apoyo de otras naciones, por lo que ha instado a "ver por todos los demás". "Los que tenemos posibilidades debemos ser solidarios con los que no las tienen", ha agregado.



En este aspecto, ha pedido al Consejo de Seguridad que desempeñe "un papel activo y decisivo" para hacer realidad el acceso equitativo a las vacunas.



En la sesión del Consejo sobre la distribución del inmunizador han participado también el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y los ministros de Exteriores de doce de los 15 países miembro.