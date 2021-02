Ciencia.-Los perros pueden comprender las consecuencias de sus acciones

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



Los perros pueden reconocer su propio cuerpo como un obstáculo y también comprender las consecuencias de sus propias acciones, según un estudio con 32 canes domésticos publicado en 'Scientific Reports'.



Investigaciones anteriores han demostrado que los perros tienen capacidades cognitivas complejas, como la empatía y el aprendizaje social, pero no estaba claro si también muestran alguna forma de autoconciencia.



Los investigadores Péter Pongrácz y Rita Lenkei, de la Universidad Eötvös Loránd, en Hungría, probaron perros en una tarea durante la cual los animales tenían que recoger y entregar un juguete a su dueño, mientras estaban parados sobre una pequeña alfombra a la que estaba sujeto el juguete. Para levantar el juguete, los perros tuvieron que abandonar la alfombra.



Los autores descubrieron que los perros abandonaban la alfombra con más frecuencia y antes cuando el juguete se colocaba en la alfombra que en los experimentos de control, en los que se fijaba al suelo y dejar la alfombra no afectaba la capacidad de los perros para pasar el juguete a sus dueños.



También se descubrió que los perros abandonan la alfombra más a menudo con el juguete en la boca si está pegado a la alfombra que si está pegado al suelo. Los hallazgos sugieren que los perros fueron capaces de reconocer su propio cuerpo como el obstáculo que les impedía entregar el juguete a su dueño y que diferenciaron entre condiciones cuando era necesario dejar el tapete para completar la tarea y cuando dejar el tapete no resolvía el problema.



Los hallazgos pueden respaldar la idea de que los perros tienen conciencia corporal, la capacidad de comprender la relación de su propio cuerpo con los objetos externos a ellos mismos, que es un precursor de la autoconciencia, y que también pueden comprender algo de las consecuencias de su propias acciones.