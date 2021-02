China critica a los países desarrollados por acaparar las vacunas contra la covid

EFE/EPA/KATIA CHRISTODOULOU/Archivo

Pekín, 18 feb (EFE).- China acusó este jueves a los países desarrollados de acaparar grandes cantidades de vacunas contra la covid y criticó lo que considera una "creciente desigualdad" en la distribución de las dosis en las naciones en desarrollo.

El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, indicó desde Pekín en una conferencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la vacunación en el mundo que "la cooperación para luchar contra la pandemia no debe ser un juego de suma cero" y rechazó que Pekín tenga "objetivos geopolíticos" en mente a la hora de vender vacunas a países en desarrollo.

"Las vacunas se están desarrollando y produciendo a una velocidad récord, pero hay problemas que se deben resolver. Hay un déficit de distribución. Las vacunas están entrando rápidamente en los países con ingresos altos, pero no en los países en desarrollo. Esto sólo exacerbará más brechas", dijo Wang.

Por ello, pidió que se promueva una "distribución justa y razonable de las vacunas" y no se deje a atrás a los países más necesitados o en conflicto.

"China nunca ha tenido metas geopolíticas en la venta de sus vacunas. Nunca ha hecho cálculos para sacar beneficio económico y no pone condiciones políticas", aseveró Wang, citado hoy por la página web de la Cancillería china.

Asimismo, indicó que las vacunas deben ser "un producto público accesible en todos los países" y que "para China es imperativo" hacer todo lo posible para investigar, desarrollar y distribuir vacunas a lo largo de todo el mundo.

"China ha proporcionado asistencia en materia de vacunas a 53 países en desarrollo que la solicitaron, y ha exportado vacunas a 22 países. También ayuda a aumentar la capacidad de producción global", acotó.

Además, China ha entregado 10 millones de dosis de sus vacunas al mecanismo Covax, que promueve la Organización Mundial de la Salud (OMS) a fin de obtener la vacuna lo más pronto posible y evitar que más personas sigan muriendo por el coronavirus, agregó el ministro.

Según la prensa oficial del país asiático, las vacunas desarrolladas por las compañías chinas Sinopharm, Sinovac y CanSino están siendo empleadas en cerca de treinta países en desarrollo en África, Asia o Latinoamérica, mientras que en Europa solo han llegado a Serbia -país aliado de Pekín- o Hungría.

GUTERRES PIDE VACUNAR EN TODOS LOS PAÍSES

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, advirtió una vez más este miércoles de que si la campaña de vacunación contra la covid no se implementa en todos los países, el virus continuará mutando, lo que podría prolongar "significativamente" la pervivencia de la pandemia.

"Si se permite que el virus se propague como un incendio descontrolado en el sur global, mutará una y otra vez. Las nuevas variantes podrían volverse más transmisibles, más mortales y, potencialmente, podrían amenazar la eficacia de las vacunas y los diagnósticos actuales", alertó Guterres.

En su comparecencia, el diplomático portugués recordó que "sólo diez países han administrado el 75 % de todas las vacunas contra la covid-19. Mientras tanto, más de 130 países no han recibido ni una sola dosis".