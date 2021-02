Católicos del mundo adaptan sus rituales de Miércoles de Ceniza por covid-19

SHOTLIST USO EXCLUSIVO PARA CLIENTES AFP (NO RESALE) DUBLÍN, LEINSTER, IRLANDA17 DE FEBRERO DE 2021FUENTE: AFPTV 1. Plano medio mujer abriendo paquete de cenizas2. Primer plano mujer abriendo paquete de cenizas3. Primer plano mujer haciéndose señal de la cruz en la frente4. Plano medio sacerdote bendiciendo cenizas5. Plano general cenizas para llevar MÉXICO, MÉXICO17 DE FEBRERO DE 2021FUENTE: AFPTV 6. Plano general los fieles reciben cenizas esparcidas sobre sus cabezas en lugar de tener tradicionalmente una cruz marcada en la frente debido a la pandemia7. Plano general la gente hace una pausa junto a frascos que contienen cenizas para que la gente se las lleve a casa el miércoles de ceniza en medio de la pandemia8. Plano general frascos que contienen cenizas para que la gente se lleve a casa el miércoles de ceniza en medio de la pandemia9. Primer plano la gente hace frente a frascos que contienen cenizas para que la gente se las lleve a casa el miércoles de ceniza en medio de la pandemia10. Plano general Interior de la iglesia parroquial de Nuestra Señora Aparecida de Brasil en la Ciudad de México 11. SOUNDBITE 1 - Carlos Rivas, sacerdote en México (hombre, 33 años, español, 22 seg.): "La celebración se hace muy breve, de tal manera que solo se recuerda el sentido de este inicio cuaresmal, con este signo de penitencia que es la ceniza y los que gusten, que así lo promovimos desde días anteriores, podían llevarse en nuestro caso un frasquito y una oración para que lo hicieran en casa, en la seguridad de sus casas." 12. Plano de apoyo: Plano general gente rezando en la iglesia el miércoles de ceniza 13. Plano de apoyo: Plano general cintas de seguridad que cubren los bancos 14. Plano de apoyo: Plano general Exterior de la iglesia parroquial de Nuestra Señora Aparecida de Brasil en la Ciudad de México DUBLÍN, LEINSTER, IRLANDA17 DE FEBRERO DE 2021FUENTE: AFPTV 15. SOUNDBITE 2 - padre Padraig O'Sullivan, sacerdote en Irlanda (hombre, inglés, 14 seg.): "No podemos usar la forma tradicional de imponer las cenizas en la frente de la gente porque el riesgo de que las cenizas húmedas contengan material infeccioso es demasiado alto" "We cannot use the traditional way of imposing ashes on people's foreheads, because the risk of the damp ashes containing infective material is too high." MANILA, FILIPINAS17 DE FEBRERO DE 2021FUENTE: AFPTV 16. Plano general fieles manteniendo la distancia17. Primer plano monja salpica a fiel con cenizas 18. SOUNDBITE 3 - Father Victorino Cueto, Rector de la iglesia Baclaran en Filipinas (hombre, tagalo, 23 seg.): "Debido a la pandemia, lo que hacemos es salpicarlos con cenizas. Hay una sugerencia de aplicarlas con algodón pero no lo hicimos porque habría contacto y al mismo tiempo es difícil porque hay mucha gente aquí en la iglesia de Baclaran" 19. Plano de apoyo: Plano general bandeja de cenizas 20. Plano de apoyo: Plano general faithful wearing mask and face shield CIUDAD DEL VATICANO, SANTA SEDE17 DE FEBRERO DE 2021FUENTE: VATICAN MEDIA 21. Plano medio papa Francisco imponiendo cenizas a fieles22. Plano general misa en basílica de San Pedro ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: Cenizas "para llevar" marcan inicio de la Cuaresma en México por covid-19 =(Video)= México, 17 Feb 2021 (AFP) - Sin filas ni unción en la frente. Los católicos mexicanos conmemoraron el Miércoles de Ceniza llevando el polvo negro a sus casas, debido a las restricciones sanitarias por el covid-19.En el barrio Jardín Balbuena, de Ciudad de México, María Teresa Capistrán no fue signada con la cruz, como manda la tradición, y en cambio salió con un botecito plástico para celebrar el rito en familia."Entrar al templo de nuestro Señor es algo que nos conforta, alimenta y nos llena de esperanza para no perder la fe en que esta pandemia se va a terminar tarde que temprano", dijo a la AFP Capistrán, jubilada de 67 años.Por primera vez en la historia reciente del país, donde 90,2 millones de sus 129 millones de habitantes se declaran católicas, no hubo aglomeraciones en los templos, que este año ofrecieron porciones individuales de cenizas por recomendación de la Arquidiócesis Primada de México.Para Rosalinda Rodríguez, acólita de 77 años, es una "medida fabulosa" porque evita la propagación del virus, que se ha cobrado unas 176.000 vidas en México.Las parroquias ofrecieron además la tradicional misa a puerta cerrada y con transmisión por redes sociales."Vivimos esta confianza desde la espiritualidad, celebrando estos ritos, participando de la oración, y así las personas van sintiendo un poco de alivio", declaró Carlos Rivas, párroco de 33 años.Los fieles consideran el Miércoles de Ceniza como un momento de elevación de la fe y el inicio de la Cuaresma, que simboliza los 40 días que Jesucristo pasó en el desierto practicando ayuno y abstinencia. Los templos religiosos reanudaron actividades el pasado lunes, luego de que el gobierno de Ciudad de México y su zona metropolitana, con 22 millones de habitantes, redujeron la semana pasada el nivel de alerta al descender las hospitalizaciones por covid-19.México, el tercer país más enlutado por la epidemia en números absolutos, contabiliza además dos millones de contagios.nc/axm ------------------------------------------------------------- La Iglesia irlandesa reparte cenizas para llevar en una Cuaresma bajo confinamiento =(Video+Fotos)= Dublín, 17 Feb 2021 (AFP) - En pleno confinamiento contra el coronavirus, la Iglesia irlandesa inauguró el miércoles el período cuaresmal proponiendo a los fieles cenizas para llevar, para permitirles celebrar en casa el ritual cristiano.La iglesia de la Inmaculada Concepción, en las afueras de Dublín, preparó 500 bolsas de cenizas para el día. Actualmente confinada por tercera vez, Irlanda experimentó la tasa de contagio más alta del mundo a comienzo de enero.Pero los fieles pueden ir a una iglesia para rezar solos y recoger las cenizas en el altar, donde el padre O'Sullivan las bendice.Una vez de vuelta a casa, las cenizas pueden ser utilizadas para el ritual del miércoles de ceniza, que marca el comienzo de la Cuaresma, mezcladas con agua, un poco como se prepararía una sopa en polvo. En los bancos hay carteles que indican las distancias que hay que respetar y cerca de las velas hay una advertencia: "¡Atención! ¡El gel hidroalcohólico es altamente inflamable! Tenga cuidado".En el pueblo de Clonmany, en el condado de Donegal, las cenizas para llevar se colocaron en pequeños recipientes que se utilizan habitualmente para salsas. Un comerciante, Joe Joyce, llevó 600 de estos pequeños recipientes de plástico al padre Brian Brady, de la iglesia Santa María, donde fueron bendecidos y dejados a disposición de los fieles en tres capillas. El miércoles de ceniza marca el inicio de la Cuaresma, correspondiente a los 40 días de la travesía del desierto de Jesús Cristo.Las cenizas se obtienen tradicionalmente quemando las hojas de palmeras y se aplican en la frente de los fieles como signo de penitencia.jts-spe/gmo/sg/mab/mb -------------------------------------------------------------