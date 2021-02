Bordalás: "El presidente siempre me ha apoyado, no hace falta que me lo diga"

El entrenador del Getafe, José Bordalás. EFE/Ramón/Archivo

Getafe (Madrid), 18 feb (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, declaró este jueves que su equipo se siente "bien y está con ánimo" para medirse al Betis, pese a encadenar una racha de cinco jornadas sin ganar, y aseguró, a nivel personal, que el presidente del club, Ángel Torres, "siempre" le ha apoyado.

El Getafe afronta este partido en un momento muy delicado tras cinco jornadas sin ganar, sumar 449 minutos sin marcar un gol y situarse a tres puntos del descenso.

"El equipo está bien, está con ánimo. No pensamos en las derrotas anteriores sino en lo inmediato. Un buen equipo tiene que saber desconectar, olvidarse de lo anterior y pensar en lo siguiente", dijo Bordalás, en conferencia de prensa.

Los malos resultados, la cercanía con el descenso y el juego ofrecido en los últimos partidos han provocado que el técnico azulón comience a ser cuestionado por algunos sectores de la afición.

"El presidente siempre me muestra su apoyo. No hace falta que me lo diga aunque hablamos habitualmente. Desde el primer día hasta hoy me ha apoyado", confesó Bordalás, centrado en el partido contra el Betis.

"Cada partido es el más importante. Esto es la exigencia de la competición. El Betis cuenta con magníficos jugadores como Fekir, Canales o Borja Iglesias y cuenta con un gran entrenador como Manuel Pellegrini. Han ido creciendo como plantel, pero la idea es la misma", señaló.

Bordalás también negó que exista malestar en su plantilla debido a los resultados y aseguró que "el vestuario está comprometido y es una auténtica familia".

"Estamos muy unidos y tenemos los objetivos claros. Vivimos el día a día y los chicos tienen un compromiso muy grande", manifestó Bordalás, que no quiso entrar a valorar la sanción de un partido impuesta tras la expulsión la última jornada.

"Cualquier cosa que comente se puede interpretar de cualquier manera. Acepto la sanción y no voy a valorar si es justa o injusta", declaró.

El técnico azulón reconoció que la temporada está siendo más difícil que otras, aunque se mostró confiado en que pronto cambie la dinámica.

"Desde que llegué hemos vivido momentos extraordinarios a todos los niveles y ahora la temporada está siendo más acorde con las dificultades que conlleva la competición. Es normal que se compare con otras temporadas pero este año toca sufrir. No todas las temporadas son extraordinarios, ni incluso par los grandes", concluyó.