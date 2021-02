Bolivia.- Arce promulga una Ley de Emergencia Sanitaria pese al rechazo del sector sanitario y las amenazas de paro

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El presidente de Bolivia, Luis Arce, ha promulgado este miércoles una Ley de Emergencia Sanitaria, pese al rechazo del sector sanitario que ha amenazado con un paro indefinido si finalmente el líder firmaba la norma.



Algunas de las características de esta ley, que tiene como objetivo "proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro", incluyen la prohibición de la suspensión de la atención médica y la regulación de la contratación de personal médico y los costos de los servicios en clínicas privadas en casos de COVID-19.



No obstante, esta nueva legislación no habría sido consensuada con las organizaciones de trabajadores de la salud, que ahora mismo están reunidos a nivel nacional para evaluar la respuesta ante esta acción del Gobierno.



Así, se abre un nuevo capítulo fin al pulso entre médicos y Gobierno, plagado de ultimátums para aprobar una ley sanitaria por parte del oficialismo y de la contraparte, representada por el Consejo Nacional de Salud (CONASA), que reúne a personal sanitario, al que también se suma la oposición política.



Los trabajadores sanitarios reclaman que esta nueva ley vulnera la Constitución y, además, que no se les haya tenido en cuenta para su elaboración.



Hace unas semanas, los trabajadores del sector sanitario suspendieron una huelga tras haber logrado el compromiso de la Administración de modificar el por entonces proyecto de ley contando con sus opiniones, recomendaciones y críticas.



No obstante, finalmente los médicos desconocieron este acuerdo firmado por el Colegio de Médicos de Bolivia, ya que solo contemplaba la modificación de tres artículos, el 17, el 19 y el 28.