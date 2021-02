Boca y River buscarán su primer triunfo ante los rosarinos Central y Newell's

Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Buenos Aires, 18 feb (EFE).- Boca Juniors y River Plate, que no pudieron ganar en el debut de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, intentarán conseguir la primera victoria este domingo en la segunda fecha ante Rosario Central y Newell's Old Boys, respectivamente.

El Millonario afrontará este partido sin el cerebro de su equipo, el centrocampista Ignacio Fernández, que fichó esta semana por el Atlético Mineiro de Brasil.

La buena noticia para River Plate es que volverá a jugar tras casi un año en el Monumental de Buenos Aires, que fue refaccionado.

El último partido del Millonario en el Antonio Vespucio Liberti fue el 11 de marzo de 2010.

En su debut en la Zona A, River Plate, que ganaba 0-1, perdió por 2-1 ante Estudiantes de La Plata, que jugó todo el segundo tiempo con un jugador menos.

Sin embargo, lo más probable es que el entrenador Marcelo Gallardo haga pocos cambios y confíe nuevamente en su alineación titular.

En cambio, en Boca Juniors, que viene de empatar 2-2 con Gimnasia de La Plata por la Zona B, hay más dudas porque el nivel del equipo no dejó satisfecho al entrenador, Miguel Ángel Russo.

Ante el Lobo, Russo paró un equipo con modificaciones respecto al de la temporada pasada, pero el resultado no fue el esperado.

El delantero Mauro Zárate, que ante Gimnasia se retiró lesionado, se entrenó a la par de sus compañeros en los últimos días y podría volver al once inicial.

Además, el centrocampista colombiano Jorman Campuzano, ausente ante Gimnasia por lesión, también se recuperó y está en óptimas condiciones físicas.

En el lugar de Campuzano, Russo pudo al juvenil Alan Varela, de 19 años.

El que no está disponible es el volante ofensivo Cristian Pavón, que se operó de un sobre hueso en ambos tobillos y será baja durante varios meses.

Tampoco puede jugar el goleador Ramón 'Wanchope' Ábila, que se recupera de una operación a la que se sometió a mediados de enero.

ZONA A

Sin empates en la primer jornada, la Zona A tiene seis líderes que ganaron en su debut: Colón, Banfield, Estudiantes de La Plata, Godoy Cruz y San Lorenzo, que esta noche recibe a Liniers en los treintaidosavos de final de la Copa Argentina.

El conjunto azulgrana cerrará la segunda jornada el lunes cuando visite a Colón, que viene de golear por 3-0 a Central Córdoba.

Banfield, subcampeón del torneo pasado que ganó Boca Juniors, visitará el viernes a Arsenal que no tiene puntos y Estudiantes y Godoy Cruz jugarán entre sí el sábado.

El Racing Club de Juan Antonio Pizzi, que perdió en el debut ante Banfield por 2-0, buscará su primera victoria ante Aldosivi, que tiene como entrenador a Fernando Gago.

ZONA B

Defensa y Justicia y Lanús, campeón y subcampeón de la Copa Sudamericana, respectivamente, ganaron su primer partido y se enfrentarán el sábado.

Los otros dos líderes de esta zona son Talleres, que abrirá la jornada el viernes ante Gimnasia y Esgrima La Plata, y el Vélez Sarsfield que dirige Mauricio Pellegrino, que el domingo visitará al recién ascendido Sarmiento.

Además, Independiente, que perdió en el debut, buscará sumar sus primeros puntos el domingo ante Patronato.

- Cronograma de partidos de la segunda jornada:

Viernes 19.02: Gimnasia-Talleres y Arsenal-Banfield.

Sábado 20.02: Godoy Cruz-Estudiantes, Lanús-Defensa y Justicia, Racing Club-Aldosivi y River Plate-Rosario Central.

Domingo: 21.02: Argentinos-Platense, Sarmiento-Vélez, Patronato-Independiente y Newell's Old Boys-Boca Juniors.

Lunes: 22.02: Huracán-Unión, Atlético Tucumán-Central Córdoba y Colón-San Lorenzo.

- Clasificación Zona A:

PJ G E P GF GC PTS

.1. Colón 1 1 0 0 3 0 3

.2. Banfield 1 1 0 0 2 0 3

.3. Estudiantes 1 1 0 0 2 1 3

.4. Godoy Cruz 1 1 0 0 2 1 3

.5. Rosario Central 1 1 0 0 2 1 3

.6. San Lorenzo 1 1 0 0 2 1 3

.7. Platense 0 0 0 0 0 0 0

.8. Argentinos 1 0 0 1 1 2 0

.9. Aldosivi 1 0 0 1 1 2 0

10. Arsenal 1 0 0 1 1 2 0

11. River Plate 1 0 0 1 1 2 0

12. Racing Club 1 0 0 1 0 2 0

13. Central Córdoba 1 0 0 1 0 3 0

- Clasificación Zona B:

PJ G E P GF GC PTS

.1. Defensa y Just. 1 1 0 0 3 2 3

.2. Lanús 1 0 0 0 1 0 3

.3. Talleres 1 1 0 0 1 0 3

.4. Vélez 1 1 0 0 1 0 3

.5. Atl. Tucumán 1 0 1 0 2 2 1

.6. Boca Juniors 1 0 1 0 2 2 1

.7. Gimnasia 1 0 1 0 2 2 1

.8. Unión 1 0 1 0 2 2 1

.9. Sarmiento 0 0 0 0 0 0 0

10. Independiente 1 0 0 1 0 1 0

11. Huracán 1 0 0 1 2 3 0

12. Newell's 1 0 0 1 0 1 0

13. Patronato 1 0 0 1 0 1 0.