Barea destaca en lista de Puerto Rico para la tercera ventana clasificatoria

El armador José Juan Barea, del Movistar Estudiantes en la Liga ACB española. EFE/ Mike Brown/Archivo

San Juan, 18 feb (EFE).- El armador José Juan Barea, del Movistar Estudiantes en la Liga ACB española, encabeza la selección puertorriqueña que competirá el viernes y sábado en la tercera ventana clasificatoria al torneo AmeriCup 2022, anunció este jueves el director técnico Eddie Casiano.

Junto a Barea, estarán los también armadores Shabazz Napier, Gian Clavell e Iván Gandía, el escolta Isaac Sosa, el alero José Rodríguez y los delanteros fuertes Gilberto Clavell, Chris Ortiz, Emmanuel Andújar, Devon Collier, Timajh Parker-Rivera y Ramón Clemente.

Puerto Rico, dirigido por el extinernacional Eddie Casiano, juega el viernes y sábado ante México y Bahamas, respectivamente, en esta nueva ventana que se celebra en el Coliseo Roberto Clemente, en San Juan, y arrancó el miércoles.

Estos tres equipos, junto a Estados Unidos, conforman el grupo D.

Estados Unidos lidera el grupo con marca invicta de 4-0.

La escuadra estadounidense ya se clasificó al AmeriCup 2022.

Los primeros tres equipos de cada grupo adelanta al torneo.

México le sigue a Estados Unidos con marca de 2-2, mientras que Puerto Rico y Bahamas tienen récord de 1-3.

El grupo C lo encabeza República Dominicana con récord de 3-1, seguido de Canadá con 2-1, Islas Vírgenes con 1-3 y Cuba con 1-2.

Cuba, no obstante, no acudió a la cita que se juega en San Juan.

El torneo arrancó el miércoles con un dramático triunfo de Canadá sobre Islas Vírgenes estadounidenses.

Una bandeja del pívot Kyle Landry al culminar el tiempo reglamentario ayudó a la selección de Canadá a derrotar por 95-93 a la de Islas Vírgenes estadounidenses en la apertura de la tercera ventana clasificatoria del grupo C al torneo AmeriCup 2022.

Con el partido empatado 93-93, restando pocos segundos y Anthony Bennett con el balón, encontró a Landry cerca del canasto, y en un aparente instinto de reconocer que no le quedaba tiempo para tirar y anotar, lanzó la pelota contra la tabla, logrando que entrara la misma y acabar el gran encuentro entre ambas selecciones.