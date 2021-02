Apple lanza parche para corregir fallo de seguridad en iOS

ILUSTRACIÓN - Los fallos de seguridad en la versión 14.3 del sistema operativo iOS ya son aprovechados por los piratas informáticos. Foto: Zacharie Scheurer/dpa

Apple ha lanzado una actualización para su sistema operativo iOS. Además de introducir algunas mejoras y nuevas funciones para iPhone y iPad, el objetivo principal de la actualización a la versión 14.4 es corregir tres vulnerabilidades de iOS 14.3. Según un informe de Apple, estas ya pueden haber sido explotadas por piratas informáticos. Dos de las vulnerabilidades permiten a los atacantes ejecutar un código arbitrario. La tercera vulnerabilidad permite la escalada de privilegios y, en última instancia, el control del dispositivo. Por lo demás, la actualización ofrece, entre otros, mejoras en la cámara en el modo HDR y al escanear códigos QR. Además, la compañía asegura haber solucionado los problemas de retraso en la pulsación de las teclas y la falta de sugerencias de palabras. A partir de ahora, el iPhone 12 mostrará un mensaje de advertencia cada vez que se quiera instalar un módulo de cámara que no proceda de Apple, como ya ocurre con nuevas pantallas o baterías. La notificación, sin embargo, no afecta la capacidad de seguir usando el dispositivo o acceder a la cámara. Por regla general, los usuarios reciben automáticamente un mensaje anunciando que la actualización está disponible. En este caso, solo basta con pulsar "Instalar ahora". Aquellos que aún no hayan recibido la notificación, deben conectar el dispositivo al cargador, activar WLAN e ir a "Ajustes/General/Actualización de software". A continuación, solo deberán pulsar "Descargar e instalar". dpa