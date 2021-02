AMP.- Somalia.- Somalia prohíbe las reuniones públicas por el coronavirus antes de las protestas de la oposición

'Farmajo' convoca una nueva reunión este jueves y viernes para abordar la crisis política



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Somalia ha anunciado una prohibición de las reuniones en espacios públicos a causa de la pandemia de coronavirus, un día después de que la oposición convocara manifestaciones el viernes contra el presidente, Mohamed Abdulahi Mohamed, cuyo mandato expiró el 8 de febrero.



El Ejecutivo ha resaltado que todas las protestas quedan prohibidas para evitar una mayor propagación de la pandemia, si bien los candidatos opositores a la Presidencia ya han dado muestras de que no desconvocarán las movilizaciones.



Así, los expresidentes Hasán Sheij Mohamud y Sharif Sheij Ahmad han buscado alojamiento en un hotel de la capital, Mogadiscio, cercano al lugar donde tendrán lugar las protestas, en previsión de su participación en las mismas, según el portal Goobjoog News.



El propio Sheij Mohamud ha pedido a sus seguidores que se concentren el viernes en manifestaciones "pacíficas" en la capital para expresar su rechazo al mandatario, conocido popularmente como 'Farmajo', tal y como ha recogido el portal Somali Guardian.



La decisión del Ejecutivo llegó también después de que la ministra de Sanidad, Fozia Abikar Nur, confirmara el martes que durante los dos meses los casos de coronavirus han ido al alza en el país africano, sumido en una grave crisis política y económica, acrecentada por los ataques del grupo yihadista Al Shabaab.



Ante esta situación, Naciones Unidas y la Unión Africana (UA) reclamaron el miércoles el reinicio del diálogo, tras el aplazamiento de una reunión para intentar pactar la organización de elecciones parlamentarias y presidenciales.



El secretario general de la ONU, António Guterres, y el presidente de la Comisión de la UA, Moussa Faki Mahamat, pidieron a los líderes políticos que "trabajen con un espíritu de compromiso" para superar "los obstáculos políticos" de cara a unas "elecciones inclusivas lo antes posible, en línea con el acuerdo del 17 de septiembre de 2020", que fijaba el calendario electoral y los procedimientos.



En respuesta, 'Farmajo' ha convocado una nueva reunión en Mogadiscio que debería tener lugar entre este jueves y este viernes para abordar la situación, según ha informado Villa Somalia a través de su cuenta en la red social Twitter.



"El presidente convoca dos días de cumbre consultiva entre los líderes que se celebrará entre el 18 y el 19 de febrero de 2021", ha indicado. "El Gobierno federal, los estados federales y la administración de Benadir discutirán el acuerdo electoral del 17 de septiembre de 2020", ha dicho.



La oposición no ha reaccionado por el momento al llamamiento del presidente, que la semana pasada anunció una nueva ronda de consultas para poner fin al estancamiento, si bien los líderes de los estados de Puntlandia y Jubalandia expresaron su negativa a que se celebrara en Garowe y apostaron por Mogadiscio.



Asimismo, la oposición había reclamado que el presidente compareciera en calidad de candidato y no como jefe de Estado, dado que su mandato expiró el 8 de febrero. Finalmente, las disputas no fueron resueltas y la reunión tuvo lugar.



Los candidatos opositores a la Presidencia somalí anunciaron el 8 de febrero que dejarían de reconocer al actual mandatario debido al fin de su mandato, al tiempo que apostaron por crear un organismo encargado de la preparación de las próximas elecciones. El presidente del Parlamento, Mohamed Mursal, ha descartado una prórroga del mandato de 'Farmajo'.



La polémica estalló por el rechazo de los opositores a los trabajos del organismo establecido para organizar las elecciones debido a su composición, al entender que está formado por designados políticos, agentes de Inteligencia y "amigos" del presidente, motivo que les llevó a anunciar su intención de crear una "comisión nacional electoral de salvación" paralela.