95.93 Bandeja de Landry en último segundo, le da dramática victoria a Canadá

Fotografía cedida por la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) donde aparece el jugador del equipo de Canadá, Anthony Bennett (d c), mientras intenta bloquear al jugador de las Islas Vírgenes, Trivante Bloodman (i c). EFE/ Federación Internacional De Baloncesto (fiba)

San Juan, 17 feb (EFE).- Una bandeja del pívot Kyle Landry al culminar el tiempo reglamentario ayudó este miércoles a la selección de Canadá a derrotar por 95-93 a la de Islas Vírgenes estadounidenses en la apertura de la tercera ventana clasificatoria del grupo C al torneo AmeriCup 2022, que se juega en San Juan.

Con el partido empatado 93-93, restando pocos segundos y Anthony Bennett con el balón, encontró a Landry cerca del canasto, y en un aparente instinto de reconocer que no le quedaba tiempo para tirar y anotar, lanzó la pelota contra la tabla, logrando que entrara la misma y acabar el gran encuentro entre ambas selecciones.

El canasto de Landry fue el único que intentó y atizó en el partido.

Con la victoria en el Coliseo Roberto Clemente, en San Juan, Canadá mejora su marca en el grupo C a 2-1, ubicándose en el segundo puesto detrás de República Dominicana, con récord de 3-1, mientras que Islas Vírgenes vio caer el suyo a 1-3.

Debido a que Cuba no arribó a San Juan para participar de esta tercera ventana clasificatoria al AmeriCup 2022 y los primeros tres equipos de cada grupo adelantan al venidero torneo, República Dominicana, Canadá e Islas Vírgenes estadounidenses automáticamente pasan a la competencia del próximo año.

El partido Canadá-Islas Vírgenes fue bastante parejo y aguerrido desde el primer cuarto, aunque los canadienses aprovecharon su juego a distancia para tomar una cómoda ventaja.

Canadá dominaba el encuentro en el primer periodo 20-18, pero con un avance de 8-2 amplió la ventaja 28-20 y cerrar el cuarto.

Los canadienses atizaron seis triples en este periodo.

En el segundo periodo, sin embargo, los caribeños entraron al agresivos y con seis puntos seguidos, se acercaron a los canadienses 28-26.

Canadá, aprovechando pérdidas de balón y fallas defensivas de sus oponentes, seguían tomando ventaja del partido, incluyendo poner el juego a su favor 34-32.

No obstante, el juego a distancia de Canadá fue clave en esta primera parte del partido, pues con otro triple, esta vez de la reserva Aaron Best, quien lideró a su equipo en la ofensiva con 28 puntos, puso al frente a su selección 44-38.

Sin embargo, Islas Vírgenes continuaba luchando por tener ventaja, y con un triple de Romani Hansen, lograron igualar el marcador 46-46 restando 29 segundos del segundo tiempo.

Pero, el pívot Owen Klassen anotó uno de dos tiros libres quedando 25 segundos para darle ventaja 47-46 a Canadá hasta cerrar la primera parte del desafío.

En el tercer periodo, ambas escuadras se enfrascaron en una lucha campal por tener control del partido intercambiando ventajas, hasta que con dos triples seguidos de Best casi restando menos de minuto y medio, abrió el marcador para Canadá 72-64, una de las ventajas más grandes del partido.

Walter Hodge, nacido en Puerto Rico pero representando a Islas Vírgenes, atizó un triple de su parte para cerrar el tercer periodo 74-69 a favor de Canadá y con miras a apretar el acelerador para el cuarto y último periodo.

Y así mismo lo estipuló Hodge de entrada en el cuarto periodo, cuando anotó otro triple y acercar el juego 74-72.

Ambas selecciones, a su vez, proseguían luchando por la ventaja, incluyendo un canasto de Hodge restando 1:25 del juego para poner al frente a la selección caribeña 90-88.

Pero, Best, cargando la ofensiva de Canadá, logró anotar dos tiros libres para igualar el encuentro 90-90.

Hodge, no obstante, y exhibiendo su calibre ofensivo, coló otro triple, su tercero y último del juego, para darle la delantera a su escuadra 93-90 restando 54 segundos.

Sin embargo, el canadiense Phil Scrubb respondió con otro triple, empatando el encuentro 93-93 quedando 46 segundos.

Hodge, tratando de convertirse en el héroe del partido, sin embargo, pifió, dándole oportunidad a Canadá de tomar control del partido, hasta que finalmente llegó el canasto oportuno y del gane de Landry.

- Ficha técnica:

93. I.VÍRGENES (20+26+23+24): Hodge (28), Smith (15), Edwin (12), Aska (22), Bloodman (5), Perry-Murray (-), Castillo (-), Johnson (-), Hansen (9) y Richards (2). Técnico: Donald Bough.

95. CANADÁ (28+19+27+21): Bennett (17), Klassen (7), Kayami-Keane (9), Scrubb, T. (7), Scrubb, P. (9), Best (28), Landry (2), McIntosh (2), Morgan (3), Gray (11), Cadougan (-), Peter-McNielly (-), Técnico: Gordie Herbert.

Árbitros: Jorge Vázquez (PUR), Carlos Peralta (ECU), Christian Wilmore (BAH).

Incidencias: Primer partido del grupo C de la tercera ventana clasificatoria al torneo AmeriCup 2022 que se celebra en el Coliseo Roberto Clemente, en San Juan, en formato "burbuja", debido a la covid-19. Jorge J. Muñiz Ortiz