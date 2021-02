107-89. Terrence Ross logra su mejor anotación en victoria de Magic

En la imagen el escolta reserva Terrence Ross. EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO/Archivo

Orlando (EE.UU.), 17 feb (EFE).- El escolta reserva Terrence Ross lideró el ataque con 30 puntos, su marca más alta en la temporada, y Orlando Magic se impone por 107-89 a los Knicks de Nueva York, que rompen acaban racha de tres triunfos consecutivos.

Orlando tuvo una racha de 25-8 en los últimos nueve minutos del tercer cuarto y superó 30-14 a Nueva York en ese período para eliminar un déficit de tres puntos en el medio tiempo.

El alero francés Evan Fournier jugando por primera vez en más de una semana debido a espasmos en la espalda, anotó 19 puntos y el pívot montenegrino suizo Nikola Vucevic consiguió doble-doble de 16 puntos y 16 rebotes como líder de Orlando en el juego interior.

La aportación de Vucevic le permitió sumar su vigésimo doble-doble de la temporada.

Otro hombre alto, el ala-pívot Julius Randle, que encestó 25 puntos, se encargó de ser de nuevo el líder del ataque de los Knicks (14-16), que no pudieron mantener su mejor racha ganadora en lo que va de temporada.

El alero R.J. Barret aportó 15 tantos y el base Elfrid Pyton encestó 13 puntos en el ataque de Nueva York.

Los Knicks no solo rompieron su mejor racha ganadora sino que también baja a 2-9 la marca en partidos que no llegan a los 100 puntos.