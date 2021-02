Vestir en chándal, la tendencia que empezó con Rosalía y hoy es un must en todos los armarios

17/02/2021 El chándal se ha convertido en la prenda estrella de todo armario EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CORTESÍA JD SPORTS



La prenda oficial del confinamiento se ha convertido en la estrella de la temporada



MADRID, 17 (CHANCE)



El chándal se ha convertido en una de las piezas más buscadas de esta temporada. No es ningún secreto que esta prenda ha pasado de ser un simple básico en el armario a convertirse en el look estrella de todas las firmas de moda.



Si echamos la vista atrás, ya podíamos ver un atisbo de esta tendencia en la estética de cantantes de música latina y géneros como el reguetón o el trap, donde sin duda, Rosalía o Becky G se llevan la palma con su colección de chándales de todas las formas y colores. Pero no fue hasta 2020 cuando el auge del teletrabajo trajo consigo el comfy look, haciendo del chándal la prenda imprescindible de la temporada.



Un must que a día de hoy ya no solo lucimos en casa, sino que ya forma parte del streetwear y todos los amantes de la moda lo pasean por las calles. Para estar a la última con esta tendencia, la multinacional británica JD Sports nos da 5 ideas para combinar tu chándal de la forma más original y rompedora:



Con chaqueta: El chándal se ha convertido en el nuevo pantalón vaquero y, como no podía ser menos, la combinación de este con las chaquetas básicas de fondo de armario, como el trench, la biker o la blazer, te darán un estilismo desenfadado, cómodo y actual con el toque deportivo que tanto nos gusta.



De un único color: Este invierno hemos dicho adiós a las mezclas. Ahora se lleva el monocolor, también en nuestros conjuntos de chándal. No tengas miedo a vestir el mismo tono, incluso, por qué no, a llevar los zapatos a juego con el resto del outfit. Georgina Rodríguez suele apostar por este tipo de outfits, con los que acapara todas las miradas.



Adornado con complementos: Una forma de dar un toque diferente al habitual look de chándal y restarle el toque deportivo, es añadir complementos. Prueba a ponerte una gargantilla dorada de eslabones o combinarlo con un mini bolso de asa corta o acolchado, como ya hemos visto en la indiscutible reina de urban style, Chiara Ferragni, entre otras influencers.



Con tacón: Son muchas las celebrities que nos han demostrado que el chándal también se puede llevar con tacón. Ese estilo "arreglada pero informal" con el que ya han triunfado figuras como Rita Ora o Rihanna y que inició, hace más de 30 años, la gran Rocío Jurado. Prueba a combinar un pantalón ajustado al tobillo, con una sandalia de tira final o un stiletto y saca la diva que llevas dentro.



Traje y sudadera: Olvídate de llevar camisa y chaqueta para lucir elegante. Combina tu traje con una sudadera con capucha, como lo hace Dulceida o Pelayo Díaz y viste la última tendencia para ir a la oficina: el smart casual.



Con botas: Las botas de tipo militar acordonadas o las de tipo track quedarán perfectas combinadas con tu chándal, consiguiendo un look casual, cómodo y desenfadado, perfecto para ir por la calle sin necesidad de hacer deporte, con el que hemos visto en alguna ocasión a Laura Matamoros.