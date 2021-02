Venezuela.- Maduro recrimina a Sánchez su falta de "coraje" para reconocer que tiene "protegido" al "golpista" Leopoldo López

Afirma que la detención de Pablo Hasél "alarma" a la comunidad internacional y alega que el rap es "rebelde"



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha asegurado que el Gobierno español "se hace el sordo" frente a las pruebas que incriminarían en presuntas acciones violentas a Leopoldo López y ha recriminado directamente al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, su "falta de coraje" para entregar a quien considera un líder "golpista".



Maduro, que ha comparecido este miércoles ante medios internacionales, ha asegurado que "sobran" las pruebas que acreditan que López estuvo implicado en actividades golpistas, por lo que ha insistido en que es "un prófugo de la Justicia" a todos los efectos.



A López, que llegó a España en octubre de 2020 tras año y medio refugiado en la Embajada española en Caracas, Maduro le ha atribuido "crímenes horrendos". El mandatario venezolano ha asegurado que el líder de Voluntad Popular ha participado "en todos los intentos de golpe de Estado que ha habido en los últimos años".



"Si en España le consideran una especie de 'reyezuelo', allá ellos", ha dicho Maduro, en cuya opinión el Gobierno español "se hace el ciego, el mudo y el sordo" para no atender a las pruebas contra López.



Según el mandatario venezolano, las autoridades españolas tienen ya en su poder estas supuestas pruebas, que salpicarían también al exembajador Jesús Silva, señalado desde Caracas como "protector" y "correo" dentro de la Operación Gedeón, como se conoce a una operación destapada en 2020 y con la que también se vincula a López.



Maduro, además, ha acusado al dirigente opositor de "lavar dinero desde España" y se ha preguntado si también va a "burlar" a la Agencia Tributaria española. En España, ha añadido, "están protegiendo a un fascista, a un golpista y a un criminal que maneja millones de dólares en paraísos fiscales".



"Pruebas (contra López) sobran, lo que falta es coraje en Pedro Sánchez y el Gobierno de España", ha sentenciado



CASO DE PABLO HASÉL



Maduro también ha aprovechado su comparecencia para aludir al caso del rapero Pablo Hasél, señalando que "ha alarmado a la comunidad internacional". El presidente venezolano, que no ha dado detalles del proceso contra el artista, ha asegurado que "solamente por cantar está preso".



El presidente venezolano ha justificado los mensajes de Hasél argumentando que el rap "es un género de música rebelde, crítica, necesaria".



Maduro se suma así a las críticas que ya planteó el martes su ministro de Exteriores, Jorge Arreaza, quien consideró "imposible no expresar solidaridad" con Hasél tras "un caso incomprensible". "Ojalá haya reflexión por parte de las instituciones. Aunque si refugiaron y protegen hoy a un terrorista como Leopoldo López... ¿Qué les puedo decir?", escribió en Twitter el jefe de la diplomacia venezolana.