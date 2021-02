Un "showroom" de moda española desafía a la pandemia en Nueva York

Fotografía cedida este jueves por la empresa española FashionLab Agency donde se muestran unos modelos de la colección otoño-invierno 2021 de Lola Casademunt dispuestos en un "showroom" en Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Fashionlab Agency/

Nueva York, 16 feb (EFE).- Una decena de conocidas marcas de moda españolas, entre ellas Camper, Sita Murt y Yerse, desafían desde este martes a la pandemia en un "showroom" también 'made in Spain' que estará abierto físicamente durante la "Fashion Week" virtual de Nueva York, para acercarse a grandes compradores de Estados Unidos.

FashionLab Agency, un "showroom" creado por dos emprendedoras españolas, Raquel Navalón y Anna Giralt, abrirá sus puertas entre el 16 y 18 de febrero para la cuarta edición de este evento en el que colabora el ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior) y que va a ejercer como la única feria para tiendas de moda presencial en estas fechas.

Las marcas españolas, que en algunos casos repiten su participación en el evento, como Homers, buscan el éxito de anteriores ediciones, en las que se han alcanzado acuerdos con importantes compradores mayoristas del mercado de EE.UU., entre ellos tiendas multimarca como Anthropologie o los grandes almacenes Neiman Marcus.

Con muchos de sus competidores cerrados por la pandemia y en plena temporada invernal en Nueva York, FashionLab está, por contra, ampliando local y equipo para ofrecer a los compradores teleconferencias con los diseñadores, citas virtuales y también presenciales para que puedan ver las colecciones para el otoño 2021 en persona.

"Lo que estamos ofreciendo en esta campaña (...), que en esta ocasión tiene más fuerza que en anteriores por el hecho de que las grandes ferias están siendo digitales, es hacer un 'boutique trade show' (feria para tiendas de moda). Aquí participan marcas muy seleccionadas y 'buyers' (compradores) también muy seleccionados", explica a EFE su fundadora Anna Giralt.

"En nuestro caso vendemos producto de mujer, de precio medio-alto, por lo que los 'buyers' quieren ver y tocar el producto" y muchas veces hasta probárselo, destaca la también especialista en estrategias del negocio de la moda en EE.UU., quien confía en que por eso "el que venga, va a comprar, y va a comprar más de una línea".

FashionLab ha cerrado 66 citas para los tres días que dura el evento y precisamente en las 15 que llevaba en el momento de la entrevista, a mitad de jornada de este martes, se ha observado la misma tendencia: "Quien ha venido, ha comprado más de una línea".

Sobre los compradores, Giralt desgrana que para que una marca esté bien distribuida al por mayor en EE.UU. debe "tener una base muy segura de 'specialty boutiques' (tiendas especializadas) o lo que se llamarían 'concept stores': tiendas multimarca que venden todo tipo de productos, normalmente de la misma gama y orientado a un mismo consumidor final", señala.

Frente a otros compradores mayoristas en el país como los grandes almacenes, que han ido cerrando o tienen deudas, las tiendas multimarca "tienen un cliente final muy fiel, con el cual se comunican no sólo en la tienda sino a nivel mucho más personalizado, a través del móvil o correo electrónico", agrega.

"Que ahora todo sea virtual y nosotras podamos ofrecer algo, siempre guardando las medidas de sanidad, seguridad y las que dicta la ciudad y el estado de Nueva York para hacer un espacio seguro, ha sido una ventaja poder hacer este evento", concluye.

Las marcas que participan en esta edición y que comparten el denominador común de elaborar un producto con materiales de alta calidad son Camper, Sita Murt, Yerse, Sea People, Homers, Sinful, Mirror in the sky, Tinta Style y Lola Casademunt.