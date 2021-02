UE/Camerún.- Bruselas apercibe a Camerún por falta de control sobre la pesca ilegal y no declarada

BRUSELAS, 17 (EUROPA PRESS)



La Comisión Europea ha apercibido este miércoles a Camerún por la falta de medidas efectivas contra la pesca ilegal, no declarada y no regulada y ha emplazado a las autoridades del país a emprender las reformas necesarias para asegurar el control de las actividades de los buques bajo su pabellón.



La advertencia del Ejecutivo comunitario tiene la forma de una "tarjeta amarilla" en el sistema contra la pesca ilegal que da margen a las autoridades del país para tomar medidas con las que mejorar la situación y evitar así la "tarjeta roja", amonestación que en la práctica abre la puerta a sanciones como el veto a sus productos pesqueros en la UE.



Entre los principales problemas identificados por Bruselas figura las dificultades de Camerún a la hora de hacer valer las normas del Derecho internacional que afectan al mar en sus puertos y aguas.



Así, pide a las autoridades una política de inmatriculación sólida para los buques con licencia para faenar bajo su pabellón y asegurar un control efectivo sobre las actividades de estos barcos.



"La pesca ilegal es una de las amenazas más graves para la explotación sostenible del mar y supone un peligro serio para el medio marino, la sostenibilidad y los stocks y biodiversidad marina", ha dicho el comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius.



Bruselas ha ofrecido su asesoramiento al Gobierno camerunés para acompañarle en los esfuerzos para mejorar los controles sobre la actividad de la flota del país, al tiempo que le ha recordado sus obligaciones internacionales con respecto a la lucha contra la pesca ilícita, no declarada y no regulada.