Tsitsipas-Medvedev y Muchova-Brady completan las semifinales

EFE/EPA/JAMES ROSS

Melbourne (Australia), 18 feb (EFE).- El griego Stefanos Tsitsipas(5), que firmó una remontada épica ante el español Rafael Nadal, se enfrentará en semifinales del Abierto de Australia con al ruso Daniil Medvedev (4) que derrotó con contundencia a su compatriota Andrey Rublev (6), mientras que en el cuadro femenino la checa Karolina Muchova (25) se verá las caras con la estadounidense Jennifer Brady (22) al dejar por el camino a la australiana Ashleigh Barty (1) y la estadounidense Jessica Pegula, respectivamente.

“No tengo palabras para describir lo que he vivido. He empezado muy nervioso y no sé que ha pasado después del tercer set, todo ha empezado a funcionar”, comentó Tstsipas tras superar a Nadal por segunda vez en su carrera y alcanzar las semifinales en Melbourne Park por primera vez al imponerse por un justo 3-6, 2-6, 7-6(4), 6-4 y 7-5 tras cuatro horas de lucha.

El balear acusó el cansancio, como consecuencia de haber entrenado con la frecuencia que lo solía hacer por los problemas de espalda, contra un Tsitsipas que llegaba fresco tras acumular cuatro días sin competición por la retirada del italiano Matteo Berrettini (9) antes del choque de octavos de final.

No pudo Nadal completar la gesta de superar al suizo Roger Federer como jugador con mayor títulos ‘major’ (21) a pesar de sobreponerse a una lesión de espalda que le impidió ofrecer su mejor su nivel durante sus primeros dos partidos.

Tsitsipas apuntó hace dos años, tras caer con contundencia ante Nadal en la misma ronda y el mismo escenario, que no tenía palabras ante semejante lección de tenis y que simplemente confiaba en aprender una lección que aplicó tras firmar una de las mejores victorias de su carrera.

El griego tan sólo mostró resistencia en el primer parcial hasta el 4-3, momento en el que el balear convirtió la primera pelota de rotura de partido que tuvo, la cual le condujo al 6-3 final.

Nadal firmó unas derechas inverosímiles en el primer juego del segundo set para poner tierra de por medio desde el resto y mermar aún más la escasa paciencia de un Tsitsipas que no podía mejorar su mejor actuación en Melbourne Park.

Después de cerrar el segundo asalto por 6-2, la igualdad recobró protagonismo con la solvencia de ambos tenistas al servicio, y el set se alargó hasta un definitivo ‘tie-break’ que caería del lado del griego por 7-4 como consecuencia de varios errores no forzados de Nadal que dudó por primera vez en todo el encuentro.

El cansancio y el nerviosismo causaron estragos en el tenista de Manacor que, tras cometer catorce errores no forzados en el que fue se parcial más desacertado, llevó la resolución del partido al quinto set después de perder el cuarto por 6-4.

El griego, que recibió una advertencia por ‘coaching’, acabó bordando el tenis e intimidando el servicio del de Manacor cuando el marcador reflejaba un 5-5, que sería definitivo para acabar de darle la vuelta a un partido en el que acumuló 60 golpes ganadores.

Su próximo rival, Daniil Medvedev, agotó a su compatriota Andrey Rublev (7), al superarle por un cómodo 7-5, 6-3 y 6-2, y consiguió por primera vez en su carrera el pase a las semifinales del Abierto de Australia.

“Menos mal que he podido resolver la situación después de acabar el partido con calambres en mi pierna. Es difícil en días como hoy en los que hace tanto calor, después de largos peloteos cuesta incluso respirar”, comentó tras un choque que superó ligeramente las dos horas de partido.

El joven Rublev estuvo a punto de arrojar la toalla en algunos tramos del segundo set por la desesperación que le causó la solidez de un impasible Medvedev en una soleada tarde en Melbourne que llegó a registrar los treinta grados.

No pudo lograr la primera victoria después de haber caído sin conseguir un sólo set en los tres primeros partidos que mantuvieron. El último de ellos se produjo en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos en 2020.

Cerró un partido brillante Medvedev, que se postula como uno de los jugadores más en forma para alzarse con el título, tras acumular trece saques directos y cometer 33 errores no forzados.

La representación rusa en semifinales aumentó a la presencia de dos jugadores como consecuencia de las victorias en cuartos de Medvedev y su compatriota Aslan Karatsev que hizo historia tras conseguir las semifinales en su debut en Grand Slam.

El moscovita cuenta con una cara a cara favorable (5-1) con el griego a pesar de que Tsitsipas se impusiera en el último choque que mantuvieron en la edición de 2019 de las Finales ATP.

En el femenino, la checa Karolina Muchova sorprendió a la australiana y primera clasificada mundial Ashleigh Barty en los cuartos de final del Abierto de Australia tras una milagrosa remontada por 1-6, 6-3 y 6-2, después de recibir atención médica como consecuencia de unos ligeros mareos.

“Ha jugado sin ningún fallo en el primer set y yo estaba un poco perdida. Los médicos me han tomado la tensión porque me encontraba un poco fuera”, comentó tras la conclusión de un choque que se acercó a las dos horas de duración.

Firmó una remontada inverosímil, tras recibir atención médica, al frenar a una Barty que bordó el tenis en un primer set en el que sólo cometió seis errores no forzados y que impidió desplegar su repertorio a una Muchova que tan sólo conectó un golpe ganador.

Fue la primera ocasión en la que la local no pudo dominar con su servicio después de que superara ligeramente un cincuenta por ciento de acierto con primeros saques.

No podrá la primera clasificada mundial poner fin a la maldición local en el Abierto de Australia después de que ninguna ‘aussie’ haya sido capaz de levantar la corona desde que Chris O’Neil consiguiera el título en 1978.

Los mejores resultados de Muchova en Grand Slam antes de la actual edición del Abierto de Australia fueron los cuartos de final cosechados en Wimbledon en 2019 y los octavos en el Abierto de Estados Unidos en 2020.

Por su parte, la estadounidense Jennifer Brady se recuperó a tiempo después de conceder la primera para imponerse a su compatriota Jessica Pegula por 4-6, 6-1 y 6-1, y se enfrentará en semifinales a la checa Karolina Muchova.

“Espero tener el hábito de alcanzar finales y no semifinales. Muy feliz por el torneo que ha realizado, estoy seguro que tendremos duras batallas en el futuro. Es una gran amiga”, explicó sobre Pegula tras concluir un partido que duró una hora y cuarenta minutos.

Del mismo modo que el anterior encuentro de cuartos, el partido experimentó un giro copernicano después de que el testigo pasara de la mano de Pegula, que tan sólo acumuló siete errores no forzados en el primer set, a la de Brady, que acabó dominando con claridad tras cometer en el último parcial once errores no forzados menos que en el primero.

“Estoy muy contenta de que vaya a poder disputar la semifinal con público después de mi última semifinal en Nueva York con el estadio vacío”, comentó al conocer que el gobierno estatal confirmó que el confinamiento finalizará esta medianoche.

Pegula, hija del magnate estadounidense Terry Pegula, cerró su mejor actuación en Grand Slam al superar la tercera ronda lograda en el último Abierto de Estados Unidos.

Respecto a las semifinales, Muchova cuenta con un cara a cara favorable (1-0) con Brady después de apuntarse el único enfrentamiento que mantuvieron en Praga en 2019 por un ajustado 6-4, 3-6 y 7-6(2).