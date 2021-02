Toca las costillas y observa el talle: ¿El gato ha engordado?

ARCHIVO - Los dueños de gatos suelen desconocer si el felino tiene sobrepeso. Foto: Andrea Warnecke/dpa

Tres cuartas partes de los dueños de gatos, el 74 por ciento, consideran que su mascotas están en su peso adecuado, según una encuesta de la consultora Forsa entre 506 personas en Alemania que poseen felinos. Solo una quinta parte, el 17 por ciento, afirma que su gato pesa demasiado, mientras el ocho por ciento cree, al contrario, que su felino pesa muy pocos kilos al subirlo a la balanza. Pero a menudo, los dueños de gatos con sobrepeso o incluso obesos no suelen evaluar de forma correcta el estado nutricional de sus mascotas. Britta Dobenecker, de la cátedra de Nutrición Animal y Dietética de la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich, conoce bien este fenómeno de estudios y de la práctica veterinaria. Según afirma la experta, en realidad hasta el 65 por ciento de los gatos padece sobrepeso. La culpa es de la vergüenza y el desconocimiento Dobenecker señala que la razón del error en la valoración es la falta de conocimientos o de conciencia en el cuidado sanitario de las mascotas. También, afirma la especialista, hay dueños de gatos que les da vergüenza de que el gato esté muy gordo y no consiguen modificar su estado. Los gatos suelen sumar kilogramos adicionales por la falta de actividad en su rutina diaria combinada con una alimentación muy calórica rica en energía. Por otra parte, la castración puede cambiar el metabolismo del animal. En estos casos, los gatos suelen engordar más fácilmente. Si la sensación de saciedad está fuera de control, los animales comen más. Los propietarios de los gatos deben tener por ello en cuenta si les dan golosinas entre horarios y medir la cantidad total de comida que le dan. ¿Cómo reconocer el sobrepeso? "Si se pueden palpar las costillas al apoyar las manos sobre el cuerpo, sin apretar, y si al observar al gato desde arriba se puede reconocer una cintura claramente marcada, el animal está en su peso ideal", explica Dobenecker. La experta advierte que si estas dos condiciones no se cumplen, el gato debe adelgazar. "El programa de pérdida de peso debe ser realizado con el asesoramiento de un veterinario", aclaró. dpa