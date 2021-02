Tenis.-Tenis/Australia.- Nadal: "Me faltó un extra de chispa, no es ningún drama"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El tenista español Rafa Nadal lamentó la derrota este miércoles en cuartos de final del Abierto de Australia ante el griego Stefanos Tsitsipas, sobre todo después de apuntarse los dos primeros sets, ya que reconoció que le faltó "un extra de chispa", sin hacer "un drama" de su eliminación pensando en volver mejor.



"No estoy contento ahora mismo. Puedo jugar mejor la próxima vez, o al menos intentarlo. En todo momento, he tratado de hacer las cosas lo mejor que he sabido. He cometido algunos errores importantes en el 'tie-break' que han sido determinantes. Es cierto que él ha jugado mucho peor los dos primeros sets", dijo tras su eliminación en Melbourne.



El número dos del mundo vio complicarse el partido cuando lo tenía encarrilado en lo que apuntaba a otra victoria por la vía rápida en el primer 'Grand Slam' de la temporada. "A veces con el sufrimiento se termina ganando, pero hoy no ha podido ser. Solo me queda aceptarlo. No es ningún drama. La vida continúa, a seguir disfrutando de este deporte", apuntó.



"He estado ahí en todo momento, con una actitud adecuada. Físicamente me faltaba un poco, ese extra de chispa. He fallado un remate muy cómodo en el segundo punto del 'tie-break', una derecha y otro remate", añadió, relatando el momento en el que se complicó su pase a semifinales ante el griego.



"Ahí se me ha complicado el partido de manera real. Luego, él ha jugado muy bien. Solo puedo darle la enhorabuena. Las cosas no han salido como yo esperaba, pero al menos me voy mucho más sano de lo que estaba hace una semana y media. Mentalmente es algo muy positivo", confesó.



Además, Nadal explicó su escapada por un tirón en la rueda de prensa. "Después de tantos memes que hubo tras Nueva York, he decidido salir pitando en lugar de tirarme al suelo", dijo Nadal entre risas, recordando lo que le sucedió en el US Open de 2011. "Me ha dolido bastante más, pero supongo que habré evitado algo", añadió.