Tenis.-Tenis/Australia.- El Abierto de Australia volverá a tener público hasta el 50 por ciento de su aforo

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



Los aficionados podrán volver a partir de este jueves a presenciar partidos del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, una vez que el Gobierno de Victoria haya levantado las restricciones impuestas la semana pasada por el coronavirus, aunque sólo hasta cubrir aproximadamente el 50 por ciento de su capacidad.



La aparición de nuevos casos positivos en Melbourne provocó la semana pasada que las autoridades impusieran nuevas restricciones, lo que provocó que el 'grande' australiano se tuviera que jugar a puerta cerrada estos últimos días.



Ahora, después de no detectar ningún caso más en las 24 horas, el Gobierno del Estado de Victoria decretó el fin de estas medidas. "Estoy muy, muy feliz de anunciar que las restricciones, casi todas ellas, acabarán esta medianoche", apuntó el Primer Ministro Daniel Andrews, que recalcó que las mascarillas serán obligatorias en espacios abiertos y cerrados "cuando no se pueda mantener la distancia social".



De este modo, Melbourne Park podrá de nuevo recibir aficionados, aunque no en la misma cantidad con la que comenzó el pasado 8 de febrero el Abierto de Australia, que permitía las gradas prácticamente llenas al acoger a un máximo de 30.000 personas por día.



"Esperamos dar la bienvenida a los aficionados al Abierto de Australia durante los próximos cuatro días y terminar el torneo de manera segura. Habrá un tope de 7.477 para cada sesión, que es aproximadamente el 50 por ciento de la capacidad", confirmó Craig Tiley, director del torneo, en un comunicado.