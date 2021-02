Tengo "esperanza" de vivir, dice primera panameña totalmente vacunada contra covid-19

La segunda dosis me da "esperanza" para mantenerme con vida y seguir atendiendo pacientes afectados por la pandemia, dijo este miércoles la enfermera panameña Violeta Gaona, la primera persona del país centroamericano totalmente vacunada contra el covid-19.

"Estoy bien satisfecha porque ya me asegura un poquito más de esperanza para mantenerme aquí con vida y seguir en la atención de los pacientes", declaró Gaona, enfermera encargada de una unidad de cuidados intensivos del hospital público Santo Tomás.

"Que no sientan temor, que vengan con entusiasmo, que es por el bienestar de todos, no solo personal si no de todo el país", agregó Gaona, quien se convirtió el pasado 20 de enero en la primera persona en Panamá en vacunarse contra el covid-19.

Ahora, con la segunda dosis de la vacuna de la alianza estadounidense-alemana Pfizer/BioNtech, Gaona recuerda que antes de vacunarse nunca tuvo temor de contagiarse con el nuevo coronavirus porque confiaba plenamente en las medidas de bioseguridad que ha ido adoptando.

"Ahora con la vacuna en su totalidad esperemos que ya de por sí desaparezca esta pandemia de nuestro país", dijo.

Panamá recibió en la madrugada de este miércoles 67.860 dosis de la vacuna de Pfizer contra el covid-19. Con este cargamento suma 80.700 dosis de esta compañía, que ya había entregado el 20 de enero 12.840 dosis al país centroamericano.

El país espera contar con al menos 5,5 millones de vacunas de tres multinacionales (Pfizer, AstraZeneca y Johnson & Johnson) y del mecanismo Covax, creado por la Organización Mundial de la Salud para garantizar una distribución equitativa de las dosis.

Las autoridades panameñas tienen proyectado recibir durante el primer trimestre del año 450.000 dosis de Pfizer, de un pedido total de 3 millones, y 216.000 de AstraZeneca.

Además, el gobierno planifica adquirir dos millones adicionales del producto de Pfizer y tres millones de la vacuna rusa Sputnik V.

Con el cargamento de este miércoles, las autoridades seguirán vacunando a personal de salud, mayores de 60 años encamados y personas con discapacidad con edad superior a los 16 años.

Panamá presenta el mayor número de contagios por covid-19 de Centroamérica, con más de 333.000 casos acumulados y 5.655 defunciones, para un país de 4,2 millones de habitantes.

Sin embargo, ha superado la segunda ola de la pandemia y ha pasado de un 30% de promedio de positividad en las pruebas de covid-19 en diciembre a un 12% en la actualidad.

Mientras tanto, Gaona, orgullosa de haber sido la primera persona en completar el proceso de vacunación, asegura que en la primera dosis solo tuvo "un poquito de dolor" en la zona inyectada.

Con la segunda dosis, "de repente tenga yo algún otro tipo de molestia, fiebre, dolor de cabeza, pero espero que eso pase" rápido, añadió.

