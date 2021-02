Suiza.- Nestlé vende gran parte de sus marcas de agua en Norteamérica por 3.560 millones

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



La compañía suiza de alimentación Nestlé ha llegado a un acuerdo para vender gran parte de su negocio de aguas en Estados unidos y Canadá a One Rock Capital Partners junto a Metropoulos & Co. por 4.300 millones de dólares (3.560 millones de euros), mientras que las marcas premium internacionales Perrier, S.Pellegrino y Acqua Panna no forman parte del trato.



En concreto, el acuerdo incluye la venta en Estados Unidos y Canadá de las marcas Poland Spring, Deer Park, Ozarka, Ice Mountain, Zephyrhills, Arrowhead, Pure Life y Splash, con ventas de 3.400 millones de francos suizos (3.146 millones de euros) en 2019, así como del negocio de venta directa y y reparto en oficinas en Estados Unidos, ReadyRefresh.



"Continuamos transformando nuestro negocio de aguas globales para posicionarlo mejor para un crecimiento rentable a largo plazo", declaró Mark Schneider, consejero delegado de Nestlé.



"Esta venta nos permite crear un negocio más enfocado en torno a nuestras marcas premium internacionales, locales aguas minerales naturales y productos de hidratación saludable de alta calidad", añadió.